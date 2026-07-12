Российский бренд объявил цены на новый гибридный кроссовер

Марка Esteo открыла предзаказ на гибридный кроссовер Exlantix ET8

Рекомендованная розничная цена премиального гибридного внедорожника Exlantix ET8 составит 7 490 000 рублей.

Об этом сообщила пресс-служба бренда Esteo – оформить заявку на автомобиль можно прямо на официальном сайте российской прокси-марки или у официального дилера. Вся информация по Exlantix ET8 уже есть в общем доступе: это 6-местный кроссовер F-сегмента, в Китае известный под именем Chery Fulwin T11. Длина кузова составляет 5205 м, колесная база – 3120 мм. Дорожный просвет – 200 мм.

Силовая установка – последовательный гибрид: 1.5 турбо в качестве генератора и два тяговых электромотора, суммарно развивающие 469 л.с. и 634 Нм.

Батарея на 40 кВт·ч позволяет преодолеть более 1100 км в гибридном режиме и 180 км – в электрическом. Подвеса – двухрычажная спереди и многорычажная гидравлическая с адаптивной жесткостью – сзади. Полный привод – с автоматическим распределением момента по осям.

До 100 км/ч Exlantix ET8 ускоряется за 5,4 секунды, максимальная скорость составляет 199 км/ч. В комплектации: дисплей 30", трехзонный климат, кресла с массажем и «нулевой гравитацией», система ароматизации, панорамная крыша и многое другое.

Ранее «За рулем» рассказал, с какими машинами будет конкурировать ET8 в России.