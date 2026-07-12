Этот автодом от Volkswagen задает новый стандарт в области комфорта в поездках

Представлен Volkswagen California Ocean Generation 2026 с ценой 8 млн рублей

На днях в Германии прошла официальная презентация свежей версии многолетнего бестселлера – кемпера Volkswagen California Ocean Generation.

Машина, которую по праву считают одним из самых популярных серийных домов на колесах, получила целый ворох новшеств, призванных повысить уровень комфорта. В Германии за новинку попросят минимум 91 309 евро, что по текущему курсу равняется примерно 8 миллионам рублей.

Volkswagen California Ocean Generation 2026

Снаружи новинку легко узнать по характерному двухцветному окрасу кузова. Привычная раскладывающаяся палатка на крыше никуда не делась. А вот добавились лазерная графировка, свежие 18-дюймовые колесные диски и стильные хромированные декоративные вставки – выглядит свежо.

Внутри тоже хватает приятных сюрпризов. Салон теперь отделан двухцветной микрофиброй, и для этой модели специально разработали новый руль. Кстати, в комплекте идут особые коврики, алюминиевые накладки на педалях и даже проектор, который рисует логотип California на земле, когда открываешь дверь.

Volkswagen California Ocean Generation 2026

Список приятных опций на этом не заканчивается. Производитель оснастил машину электроприводом задней двери, встроил систему ночного контроля температуры и предусмотрел специальное вентиляционное отверстие для подачи воздуха в палатку.

Что касается «начинки», тут инженеры решили ничего не трогать – моторная гамма осталась прежней. На выбор предлагается базовый 2-литровый турбодизель на 150 сил, либо бензиновый агрегат того же объема, выдающий 204 л.с. Для топовой версии доступна гибридная установка мощностью 245 л.с. Вместе с ней идет климат-контроль, который способен работать без перерыва до восьми часов.

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