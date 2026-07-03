Шины будут дорожать: почему? Расследование «За рулем»

Эксперт Зиновьев объяснил, что не так с дешевыми китайскими шинами

Российский шинный рынок на грани важного переворота. Причин тому как минимум две.

Источник первой – Роскачество, которое провело лабораторные исследования шин десяти торговых марок. У всех шести китайских моделей выявлено повышенное содержание канцерогенов. Почему для исследования взяли самые дешевые китайские шины – вопрос отдельный.

Источник второй – российские производители шин. Они запросили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) расследование в отношении легковых и грузовых шин, импортируемых в страны ЕАЭС. Цель – добиться введения защитных мер от нарастающего импорта, иными словами – поддержать российских производителей.

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Что может произойти?

С января вступили в силу новые правила расчета экологического сбора на шины. Базовая ставка в 2026 году – 11 135 рублей за тонну. К шинам, не соответствующим прописанным в ГОСТе экологическим нормам, применяется повышающий коэффициент 17. Ввозить и продавать их не запрещено, но очевидно, что оптовые и розничные цены придется поднять.

В России 11 крупных шинных заводов. Часть их после ухода иностранных владельцев перезапускали с большими трудностями. На некоторых провели модернизацию производства. Хотелось бы, чтобы усилия не пропали даром.

Можно приблизительно прикинуть, на сколько. В тонну «умещается» около сотни покрышек массовых размерностей R15–R16, каждая шина подорожает эдак на 1,5–2,5 тысячи рублей. В зависимости от индивидуальной массы – широкие шины типоразмера 225/75 могут весить больше 14 кг, узкие – около 8 кг.

К такому же результату – подорожанию – может привести и расследование по импорту. Наиболее вероятными мерами защиты видится повышение ввозной пошлины или установление квот. Или и то, и другое.

Оба варианта способны вызвать некоторое сокращение импорта и общее повышение цен, по крайней мере, на ввозимую продукцию.

ЧТО РАССЛЕДУЕТ ЕЭК? Речь идет о демпинге, а фигуранты – поставщики шин из Вьетнама, Таиланда и Китая. Коллективное заявление о проведении расследования подали крупнейшие игроки российского рынка, а также белорусская Белшина и казахстанская Tengri (марка Attar). По их мнению, импорт по заниженным ценам убивает производителей стран ЕАЭС. Их суммарный объем производства сократился на 14%, прибыль по итогам трех кварталов 2025 года упала в 1,8 раз. Тогда как грузовые шины из указанных стран продавались на 20–30% дешевле среднерыночной цены. Это не очень логично: бизнес вроде как должен стремиться к максимальным прибылям. И похоже на осознанный демпинг. Но сей факт надо научно и экономически обосновать, чем и занимается Департамент ЕЭК по защите внутреннего рынка.

Тенденции рынка

Повод для тревоги – быстро меняющиеся пропорции продаж. По данным Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки «Честный знак»), в 2025 году производство шин в России снизилось на 21% – с 44,7 до 35,1 млн штук.

Доля импортных шин на рынке превысила 48% и в 2026 году продолжает расти: по итогам первого квартала Китай нарастил поставки легковых шин в Россию на 31%. За эти три месяца отечественное производство сократилось еще на 23,8%, а импорт вырос на 18,1%.

Если ничего не менять, к концу года у российских заводов останется только треть домашнего рынка. Как мы понимаем, сильное снижение продаж вынуждает увеличивать цены, дабы сохранить производство на плаву. Это даст импортерам еще более выгодную позицию, а равно и возможность тоже цены поднять – разница всё равно будет в их пользу, и большая.

Массовый потребитель не лучшим образом разбирается в характеристиках шинных изделий и склонен брать то, что подешевле. Китайские же производители завозят большей частью именно бюджетные модели.

Что не так с китайскими шинами

ГОСТ Р 51893–2024 определяет единственный параметр, характеризующий канцерогенную безопасность шин. Это содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), входящих в состав высокоароматических масел. Самый известный – бенз(а)пирен, чрезвычайно токсичный.

В Европе, США, Японии, Южной Корее строгие ограничения по ПАУ введены давно, у нас – с прошлого года. На внутреннем рынке Китая таких норм пока нет.

Содержание ПАУ проверило Роскачество, закупив на маркетплейсах продукты десяти марок: четырех российских (Pirelli, Кама, Ikon, Cordiant) и шести китайских (Sunfull, HiFly, Mirage, Kustone, GoForm, Ovation). Исследования провели в лаборатории Испытательно-аналитического центра НИИ химии Нижегородского государственного университета.

У всех китайских шин зафиксировано превышение порогового значения ПАУ не менее чем в три раза. Наихудший результат показала модель HiFly HF201 – в 7,7 раза. Все российские шины в норматив уложились, а самой чистой оказалась Cordiant Snow Cross.

Роскачество – автономная некоммерческая организация, проводящая независимые экспертизы разных товаров. Однако учреждена Правительством РФ и финансируется из федерального бюджета. Так что ее выводы имеют значительный вес.

Ожидание развязки

Самым мягким решением выглядит субсидирование покупки российских шин из госбюджета – дабы покрыть часть стоимости товара, как это делают, например, для электромобилей российской сборки. Но вряд ли в казне найдутся «лишние» деньги, и этот вопрос молниеносно не решить.

Если же ЕЭК установит факт демпинга, то самый очевидный путь – поднять пошлины. Эксперты называют возможное увеличение ставки до 30%. Но всё упирается в то, что страны-импортеры могут ответить повышением пошлин на что-нибудь очень важное экспортное от нас.

Стоимость импортных шин до приемлемого уровня поднимет экологический сбор с повышающим коэффициентом. Как временная мера – должно сработать. Однако иностранные компании в состоянии быстро отреагировать на это изменением рецептуры и привести продукцию в соответствие нашим нормативам. Она станет чуточку дороже, но на общий расклад, скорее всего, не повлияет.

Неизвестно, чем всё закончится – результатов можно ждать осенью. Но самое печальное в этой истории уже известно: при любом исходе автомобилисты и перевозчики получат внеплановое подорожание и рост среднерыночной цены шин.

Азиатские качества

Наши тесты показали, что низкая цена азиатских шин отнюдь не обязательно указывает на характеристики «ниже среднего».

На испытаниях летних шин «кроссоверной» размерности R18 покрышки Sailun (вьетнамского производства) и LingLong действительно показали скромные результаты относительно российских. Но критических недостатков у шин Sailun мы не нашли, и баллов они набрали почти как Pirelli, будучи дешевле на 5 тысяч рублей.

А тест недорогих шин R16 вывел в лидеры шины Landsail (бренд принадлежит китайской компании Qingdao Sentury Tire). При этом Triangle и Sailun, очень близкие к нему по ценам, оказались аутсайдерами.

Выводы

1) Характеристики шин часто не зависят от цены.

2) Китайцы умеют делать хорошие шины.

Изучайте шинные тесты «За рулем» – это полезный источник информации.