Как правильно охладить машину в жару

Пять правил безопасного охлаждения салона автомобиля в жару

Неправильной настройкой кондиционера в автомобиле можно легко испортить себе отпуск – либо простудившись, либо угодив на дорогой ремонт. Специалисты Авто.ру поделились с «Лентой.ру» советами, как грамотно охладить салон в зной.

Сразу жать на кнопку кондиционера, если машина простояла под палящим солнцем, не стоит. Куда логичнее сначала открыть все двери и выпустить наружу скопившийся горячий воздух. Так вы снизите нагрузку на компрессор при запуске, быстрее добьетесь комфортной температуры и избежите резкого перепада, который вредит системе охлаждения.

Оптимальная разница между показателями на улице и в салоне – не больше 5-7 градусов. Для организма, по мнению экспертов, самый безопасный и приятный диапазон – 22-24 °C. И не нужно пытаться выстудить машину мгновенно: охлаждение должно быть плавным, чтобы организм успел адаптироваться, иначе велик риск подхватить простуду или получить тепловой удар, когда вы выйдете наружу.

Потоки холодного воздуха лучше направлять вверх или в стороны, но никак не прямо на водителя или пассажиров. Скорость вентилятора тоже не стоит крутить на максимум – сильный и резкий поток может запросто привести к переохлаждению.

Кнопку рециркуляции воздуха используйте с умом. Она отлично помогает быстро остудить салон, но, как только станет комфортно, стоит переключиться на забор воздуха с улицы. Иначе запотеют стекла, а уровень углекислого газа в салоне подскочит – внимательность водителя снизится. Кстати, во многих авто есть режим MAX A/C: он автоматически включает рециркуляцию, выставляет минимальную температуру и максимальный обдув, чтобы спасти вас от духоты. После этого систему в любом случае лучше перевести в обычный режим.

На трассе есть соблазн открыть окна и выключить кондиционер. Но на скорости выше 80 км/ч это, напротив, вредно: аэродинамическое сопротивление растет, и расход топлива увеличивается даже сильнее, чем от работы компрессора. Особенно это заметно на современных авто с электрическим приводом компрессора.

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