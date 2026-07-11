Как сэкономить 100 тысяч рублей на покупке «корейца»? Рассказываем!

«За рулем» рассказал о более доступной альтернативе подержанному Hyundai Tucson

Эксперт Сергей Зиновьев в статье «За рулем» рассказывает о машинах с пробегом, которые на нынешнем российском рынке сильно переоценены.

Понятно, что цены взлетели на все без исключения, но некоторые – просто улетели в космос. Причины роста цены на европейские, японские и корейские авто понятны: появившийся на волне событий 2022-го ажиотажный спрос и бесконечно растущий утильсбор. Но есть есть еще один нюанс: модели-близнецы, из которых одна до сих пор стоит вполне вменяемых денег, а вторая – неоправданно дорога.

Одна из таких пар – это кроссоверы Hyundai Tucson III поколения и Kia Sportage IV поколения.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Агрегаты одинаковые, различия по размерам и оснащению едва уловимы. Хотя у Спортейджа можно выделить чуть более качественные материалы салона. На первичном рынке марки вели сложные игры с комплектациями, дабы две разные модели хоть чем-то отличались. На вторичке Tucson, в среднем, на 110 тысяч рублей дороже, чем Sportage (1,79 млн против 1,9 млн рублей).

Разумное объяснение этому изыскать сложно, а цену, как известно, определяет спрос. Прежде чем покупать 10-летний Tucson, присмотритесь к Kia Sportage – вдруг он больше понравится.

Каким еще машинам можно подыскать почти идентичную альтернативу? Читайте в статье «За рулем»!