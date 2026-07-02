Лого ЗаРулем
#
Журнал на домРазборка неделиЭлектромобильностьЧто с бензином?СкидкиАвтомаслаДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Самые переоцененные б/у автомобили России: за что переплачивают зря?

Эксперт Зиновьев назвал 5 моделей, которые продают дороже их истинной цены

Ситуация на рынке такова, что переоценены вообще почти все японские, немецкие и корейские модели, проданные в России до 2022 года по официальным каналам.

Основных причин две.

Первая – объявленный еще в том 2022 году «дефицит» таких машин на вторичном рынке. В реальности он так и не возник. Например, Тойоту Camry или Volkswagen Tiguan моложе 15 лет ежедневно предлагают на вторичке в количестве 4-5 тысяч штук. И это число с годами не особо меняется. Так что дефицита нет, есть только надбавка к цене с учетом воображаемого дефицита.

Вторая и более важная причина – растущий утильсбор. Он серьезно поднимает цену ввозимых новых автомобилей, в том числе при поставках по параллельному импорту. А под этот ценовой ориентир подстраивается вторичка.

Переоценено в итоге очень многое, хотя и в разной степени. Разберем эти степени на конкретных примерах.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Toyota RAV4

Своих денег стоят только версии с гидроавтоматом – при бензиновом моторе 2.5 и дизеле. Машины с вариатором переоценены на 200-300 тысяч рублей.
Своих денег стоят только версии с гидроавтоматом – при бензиновом моторе 2.5 и дизеле. Машины с вариатором переоценены на 200-300 тысяч рублей.

Представлена во всех поколениях, наиболее массово – в четвертом (2012-2019). Слывет очень надежной машиной, несмотря на то, что подавляющее большинство (69%) – с вариатором.

О надежности можно спорить, особенно с момента, когда производство многих компонентов переехало в Китай. И в любом случае после 200 тысяч км неизбежно сказывается естественный износ всего, так что надежность не вечна.

Средняя цена 10-летних RAV4 при среднем пробеге 140 тысяч км – 2,3 млн рублей. В максимуме до 3,2 млн (за машины с гидроавтоматами). К километражу привязана слабо: половина RAV4 с пробегом свыше 200 тысяч км дороже 2 млн.

Далее три важных наблюдения. Во-первых, после 140 тысяч км нередко умирают вариаторы, даже у Тойоты. Во-вторых, за 2,3 млн продают новых «китайцев» – например, Haval M6, который по размерам почти идентичен RAV4. И в-третьих, 10-летняя Mazda CX-5 в среднем на 350 тысяч рублей дешевле. Хотя у нее нет вариатора – только гидроавтоматы (разработки Aisin, как и у Тойоты).

А Mitsubishi Outlander, кстати, в среднем дешевле на полмиллиона. Если вас в принципе устраивает кроссовер с вариатором.

Kia Rio

Устойчивая разница в цене с Солярисом прослеживалась и до введения санкций – достигала 10%. Сейчас она меньше, но Rio все равно в среднем дороже.
Устойчивая разница в цене с Солярисом прослеживалась и до введения санкций – достигала 10%. Сейчас она меньше, но Rio все равно в среднем дороже.

Третье поколение Rio и первое поколение Hyundai Solaris по инженерной начинке близкая родня. Те же самые наборы моторов и коробок, схожее оснащение по части комфорта. Основные различия – во внешности и настройках подвески.

Сравнение же цен 10-летних машин в кузове седан дает такие результаты: Rio в среднем на 50 тысяч дороже Соляриса (950 тыс. против 900 тысяч рублей).

Объяснить это можно разве только тем, что Solaris создан специально для российского рынка, а Rio это вроде международная модель. Хотя о каком-то особом престиже откровенно бюджетной машины вряд ли можно говорить.

Добавим, что фактически в цену Rio идет, например, и «третий» Ford Focus – машина более крупная и богаче оснащенная, но и более дорогая в содержании.

Hyundai Tucson

Прежде чем покупать 10-летний Tucson, присмотритесь к Kia Sportage – вдруг он больше понравится.
Прежде чем покупать 10-летний Tucson, присмотритесь к Kia Sportage – вдруг он больше понравится.

Еще одна пара корейских родственников, чрезвычайно близких технически, но различающихся по ценам, – кроссоверы Hyundai Tucson (третье поколение) и Kia Sportage (четвертое).

Агрегаты одинаковые, различия по размерам и оснащению едва уловимы. Хотя у Спортейджа можно выделить чуть более качественные материалы салона.

На первичном рынке марки вели сложные игры с комплектациями, дабы две разные модели хоть чем-то отличались. На вторичке Tucson в среднем на 110 тысяч рублей дороже, чем Sportage (1,79 млн против 1,9 млн рублей).

Разумное объяснение этому изыскать сложно, а цену, как известно, определяет спрос.

Skoda Octavia

Понятно, почему новые Октавии продавались лучше, чем новые Джетты. Непонятно, почему на вторичке они дороже.
Понятно, почему новые Октавии продавались лучше, чем новые Джетты. Непонятно, почему на вторичке они дороже.

Еще одна пара родственных машин – «третья» Octavia и «шестой» Volkswagen Jetta. Общая платформа, одинаковые агрегаты, схожее оснащение. Да что говорить, у них даже длина одинаковая: 4659 мм.

Разница в том, что Jetta – седан на базе исконно немецкого хэтбчека Golf, а Octavia – чешский лифтбек, и у него багажник вмещает на 50 л больше.

Теперь думаем, стоит ли за эти 50 л переплачивать 100 тысяч рублей: на вторичке Octavia в среднем дороже – 1,3 млн против 1,2 млн для 10-летних машин.

Интересно, что новые Джетты десять лет назад оценивали дороже новых Октавий. Во многом поэтому Октавии продавались примерно в два раза лучше, чем Джетты, и на вторичке их выбор шире.

А вот у VW Polo Sedan и Шкоды Rapid цены на вторичном рынке чрезвычайно близки – по крайней мере, для машин с атмосферником 1.6.

Лучшие посты в MAX:
Водителей могут освободить от оплаты парковки!
BMW готовит конкурента G-классу
Jeep подарит 100 машин американцам, если...

Toyota Corolla

Случай, когда цена не подтверждена качествами и базируется, в основном, на популярности марки.
Случай, когда цена не подтверждена качествами и базируется, в основном, на популярности марки.

Речь об одиннадцатом поколении Короллы. По размерам (длина кузова 4620 мм) она немного уступает тем же Октавии и Джетте, тогда как средняя цена 10-летних Королл намного выше – 1,45 млн рублей. А ведь у нас не продавали версию с автоматом – только с вариатором.

Пока еще можно найти экземпляры с пробегом до 100 тысяч км, но половина машин «уехала» за 150 тысяч – на этой отметке вариаторы частенько начинают сдавать, если не сделали этого раньше. А массовый мотор 1.6 и после 100 тысяч км может потребовать замены цепи ГРМ, водяной помпы и раскоксовки поршневых колец. Подвеска и электрическая часть, правда, действительно надежны, но это не самые дорогие в ремонте «детали» автомобиля.

При этом Corolla не удивит ни каким-то модным оснащением, ни материалами салона, ни шумоизоляцией, ни уровнем защиты от коррозии. Как и в случае с RAV4, можно констатировать переплату за эмблему на капоте.

Возможная альтернатива – Mazda 3. Не менее живучая, никаких вариаторов, выглядит интереснее и чуть дешевле.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram