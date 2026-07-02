Самые переоцененные б/у автомобили России: за что переплачивают зря?

Эксперт Зиновьев назвал 5 моделей, которые продают дороже их истинной цены

Ситуация на рынке такова, что переоценены вообще почти все японские, немецкие и корейские модели, проданные в России до 2022 года по официальным каналам.

Основных причин две.

Первая – объявленный еще в том 2022 году «дефицит» таких машин на вторичном рынке. В реальности он так и не возник. Например, Тойоту Camry или Volkswagen Tiguan моложе 15 лет ежедневно предлагают на вторичке в количестве 4-5 тысяч штук. И это число с годами не особо меняется. Так что дефицита нет, есть только надбавка к цене с учетом воображаемого дефицита.

Вторая и более важная причина – растущий утильсбор. Он серьезно поднимает цену ввозимых новых автомобилей, в том числе при поставках по параллельному импорту. А под этот ценовой ориентир подстраивается вторичка.

Переоценено в итоге очень многое, хотя и в разной степени. Разберем эти степени на конкретных примерах.

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Toyota RAV4

Своих денег стоят только версии с гидроавтоматом – при бензиновом моторе 2.5 и дизеле. Машины с вариатором переоценены на 200-300 тысяч рублей.

Представлена во всех поколениях, наиболее массово – в четвертом (2012-2019). Слывет очень надежной машиной, несмотря на то, что подавляющее большинство (69%) – с вариатором.

О надежности можно спорить, особенно с момента, когда производство многих компонентов переехало в Китай. И в любом случае после 200 тысяч км неизбежно сказывается естественный износ всего, так что надежность не вечна.

Средняя цена 10-летних RAV4 при среднем пробеге 140 тысяч км – 2,3 млн рублей. В максимуме до 3,2 млн (за машины с гидроавтоматами). К километражу привязана слабо: половина RAV4 с пробегом свыше 200 тысяч км дороже 2 млн.

Далее три важных наблюдения. Во-первых, после 140 тысяч км нередко умирают вариаторы, даже у Тойоты. Во-вторых, за 2,3 млн продают новых «китайцев» – например, Haval M6, который по размерам почти идентичен RAV4. И в-третьих, 10-летняя Mazda CX-5 в среднем на 350 тысяч рублей дешевле. Хотя у нее нет вариатора – только гидроавтоматы (разработки Aisin, как и у Тойоты).

А Mitsubishi Outlander, кстати, в среднем дешевле на полмиллиона. Если вас в принципе устраивает кроссовер с вариатором.

Kia Rio

Устойчивая разница в цене с Солярисом прослеживалась и до введения санкций – достигала 10%. Сейчас она меньше, но Rio все равно в среднем дороже.

Третье поколение Rio и первое поколение Hyundai Solaris по инженерной начинке близкая родня. Те же самые наборы моторов и коробок, схожее оснащение по части комфорта. Основные различия – во внешности и настройках подвески.

Сравнение же цен 10-летних машин в кузове седан дает такие результаты: Rio в среднем на 50 тысяч дороже Соляриса (950 тыс. против 900 тысяч рублей).

Объяснить это можно разве только тем, что Solaris создан специально для российского рынка, а Rio это вроде международная модель. Хотя о каком-то особом престиже откровенно бюджетной машины вряд ли можно говорить.

Добавим, что фактически в цену Rio идет, например, и «третий» Ford Focus – машина более крупная и богаче оснащенная, но и более дорогая в содержании.

Hyundai Tucson

Прежде чем покупать 10-летний Tucson, присмотритесь к Kia Sportage – вдруг он больше понравится.

Еще одна пара корейских родственников, чрезвычайно близких технически, но различающихся по ценам, – кроссоверы Hyundai Tucson (третье поколение) и Kia Sportage (четвертое).

Агрегаты одинаковые, различия по размерам и оснащению едва уловимы. Хотя у Спортейджа можно выделить чуть более качественные материалы салона.

На первичном рынке марки вели сложные игры с комплектациями, дабы две разные модели хоть чем-то отличались. На вторичке Tucson в среднем на 110 тысяч рублей дороже, чем Sportage (1,79 млн против 1,9 млн рублей).

Разумное объяснение этому изыскать сложно, а цену, как известно, определяет спрос.

Skoda Octavia

Понятно, почему новые Октавии продавались лучше, чем новые Джетты. Непонятно, почему на вторичке они дороже.

Еще одна пара родственных машин – «третья» Octavia и «шестой» Volkswagen Jetta. Общая платформа, одинаковые агрегаты, схожее оснащение. Да что говорить, у них даже длина одинаковая: 4659 мм.

Разница в том, что Jetta – седан на базе исконно немецкого хэтбчека Golf, а Octavia – чешский лифтбек, и у него багажник вмещает на 50 л больше.

Теперь думаем, стоит ли за эти 50 л переплачивать 100 тысяч рублей: на вторичке Octavia в среднем дороже – 1,3 млн против 1,2 млн для 10-летних машин.

Интересно, что новые Джетты десять лет назад оценивали дороже новых Октавий. Во многом поэтому Октавии продавались примерно в два раза лучше, чем Джетты, и на вторичке их выбор шире.

А вот у VW Polo Sedan и Шкоды Rapid цены на вторичном рынке чрезвычайно близки – по крайней мере, для машин с атмосферником 1.6.

Toyota Corolla

Случай, когда цена не подтверждена качествами и базируется, в основном, на популярности марки.

Речь об одиннадцатом поколении Короллы. По размерам (длина кузова 4620 мм) она немного уступает тем же Октавии и Джетте, тогда как средняя цена 10-летних Королл намного выше – 1,45 млн рублей. А ведь у нас не продавали версию с автоматом – только с вариатором.

Пока еще можно найти экземпляры с пробегом до 100 тысяч км, но половина машин «уехала» за 150 тысяч – на этой отметке вариаторы частенько начинают сдавать, если не сделали этого раньше. А массовый мотор 1.6 и после 100 тысяч км может потребовать замены цепи ГРМ, водяной помпы и раскоксовки поршневых колец. Подвеска и электрическая часть, правда, действительно надежны, но это не самые дорогие в ремонте «детали» автомобиля.

При этом Corolla не удивит ни каким-то модным оснащением, ни материалами салона, ни шумоизоляцией, ни уровнем защиты от коррозии. Как и в случае с RAV4, можно констатировать переплату за эмблему на капоте.

Возможная альтернатива – Mazda 3. Не менее живучая, никаких вариаторов, выглядит интереснее и чуть дешевле.