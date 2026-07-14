На рынок выйдет новый навороченный кроссовер уровня Lixiang: подробности

Great Wall зарегистрировал электрический кроссовер Wey V8X на платформе GWM One

Автоконцерн Great Wall, судя по всему, решил наверстать упущенное. Пока Lixiang, Aito и другие китайские бренды штамповали одну электрическую новинку за другой, GWM делал ставку на гибриды. Теперь стратегия меняется – в Министерство промышленности и информационных технологий КНР поданы документы на регистрацию кроссовера Wey V8X, и характеристики уже рассекречены.

Wey V8X

В компании ранее анонсировали гибридную версию этой модели. Но бумаги из госорганов говорят о другом: автомобиль может комплектоваться исключительно электромоторами. Все дело в универсальной платформе GWM One – она позволяет ставить на одну и ту же машину разные силовые установки. Так что, скорее всего, на рынке появятся обе модификации: и гибридная, и чисто электрическая.

Размеры у V8X внушительные, но все же скромнее, чем у старшей модели V9X. Длина кроссовера – ровно 5 метров, колесная база – почти 3 метра (2968 мм, если точнее). При этом салон рассчитан только на пятерых. В базе идут 20-дюймовые колеса, но можно заказать и 21-дюймовые диски – это видно по регистрационным данным.

Wey V8X

Под капотом, вернее, под полом, скрывается серьезная мощь. Передний электродвигатель выдает 295 лошадиных сил, задний – 429. В сумме – 724 «лошади» и полный привод. На шпионских фотографиях, кстати, заметили лидар на крыше. Значит, Wey V8X получит и систему автопилота.

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