Импортные шины скоро подорожают — и вот почему

Максим Кадаков: Защита российского рынка шин может привести к 30%-ной импортной пошлине

По данным ЦРПТ («Честный знак»), в 2024 году в Россию было ввезено 25,8 млн легковых шин – это рекорд. В 2025 году ввезли примерно столько же – 25,4 млн штук. Наиболее агрессивно действует Китай: на него приходится около 75% импортных поставок, в основном бюджетных шин.

Бороться с китайской продукцией в прямом рыночном противостоянии невозможно. Поэтому сначала появились претензии по части экологии (в некоторых китайских шинах превышено допустимое содержание канцерогенов), а теперь организовано расследование на предмет демпинга.

Крупные российские производители шин просят Евразийскую экономическую комиссию защитить российский рынок от нарастающего импорта – в первую очередь, из Китая. Дело может закончиться импортной пошлиной в размере 30%.

Что расследуют

Российские производители шин инициировали проведение специального защитного расследования в отношении импортируемых в ЕАЭС легковых и легкогрузовых шин. Оно должно установить, есть ли факты ценового демпинга со стороны китайских производителей.

Дело не быстрое, но и не затяжное – в обозримые сроки можно провести. К осени. А расследование может закончиться введением квот или пошлин на все импортные шины в размере около 30%. Нельзя же увеличить пошлину только на «дружественные» китайские шины – поэтому пошлину ­поднимут на весь импорт.

Есть ли основания

Есть. Из-за отсутствия системного импорта (импортеров) китайцы на нашем рынке творят всё, что хотят. Завозят шины неизвестных брендов без истории и перспектив, низкого качества, а также шипованные шины под видом фрикционных (чтобы избежать сертификации) и шипуют их уже здесь – а вы потом подсчитываете выпавшие шипы.

И успешно продают всё это только лишь потому, что цены ниже плинтуса – и люди покупают, особенно те, кто в шинах не разбирается.

К чему приведет

Очевидно – импортные шины подорожают. Вопрос – на сколько. Сейчас пошлина на импортные шины составляет 10% от таможенной стоимости. Если введут пошлину в размере 30%, то подорожание будет существенным.

Некоторые игроки рынка считают, что китайцы могут ужаться в марже, поэтому подорожание в рознице будет менее заметным. Но может быть и другой расклад: у нас повышение налоговой нагрузки зачастую приводит к более ­радикальному росту цен.

Повышение цен охладит спрос на импорт и позволит дозагрузить российские шинные заводы, которые сейчас загружены только на 50%. И это хорошо, потому что рост продаж приводит к снижению капитальных затрат в пересчете на единицу продукции – и вот вам рост качества и сглаживание скачков цен благодаря оптимизации закупок сырья и компонентов.

Как надо

Нам часто говорят, что китайские производители пользуются серьезной поддержкой государства. И это правда. Вот было бы замечательно, если бы наши шинные заводы получали прямую помощь от государства – и могли бы снизить розничные цены на свою продукцию.

Спрос бы резко вырос! Потому что в России делают хорошие летние и зимние шины, покупателям они нравятся. Это подтверждают результаты шинных испытаний журнала «За рулем». При более доступных ценах российские шины будут раскупать с песнями и плясками.

Но пока мы идем по другому пути: давайте поднимем пошлины – и пусть потребитель платит дорого и за российские шины, и за китайские, и за все остальные. Кто-то пойдет за б/у шинами, кто-то будет ездить «до корда», потому что денег в карманах больше не становится…

Что делать

Я никогда не агитировал за покупку китайских шин (особенно зимних) и считаю, что наших производителей нужно поддерживать. Но факт остается фактом: повышение пошлин приведет к заметному подорожанию.

Если вы планировали приобретать новые импортные шины – летние или зимние – не откладывайте дело в долгий ящик. А я езжу на российских шинах.

Новый выпуск журнала на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет