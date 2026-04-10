«Китайцы» — первые? Неожиданные результаты шинного теста «За рулем»

Разбираемся в причинах успеха шин Landsail LS588 UHP

В наших испытаниях летних шин размерности 205/55 R16 победу одержали китайские шины Landsail LS588 UHP. Наверное, для кого-то неожиданно, но всё честно и беспристрастно: эксперты оценивают ездовые свойства шин без оглядки на бренд или страну производства. И чаще всего даже не знают, какие покрышки стоят на тестовой машине в данный момент.

Высокую весомость в фирменной системе оценок шин «За рулем», обкатанной годами тестов, имеют приборные замеры сцепных свойств – прежде всего тормозного пути на сухом и мокром покрытии. Это объективные данные, получаемые с помощью профессионального измерительного оборудования. Во всех четырех замерах сцепных свойств (тормозной путь и скорость на «переставке», посуху и в дождь) Landsail LS588 UHP показал лучшие результаты.

Эксперты отметили лучшую курсовую устойчивость при экстренном торможении, что также является фактором безопасности. На шинах Landsail тестовая Лада Веста четко держит прямую на шоссе и радует точными откликами на небольшие повороты руля.

Правда, в крутых поворотах обратная связь теряется. При превышении скорости почти всегда первым наступает скольжение передней оси — недостаточная поворачиваемость. Это безопасно, но не «задорно». Экспертов насторожило, что на мокрой «переставке» такое поведение порой сменяется глубоким заносом — но даже недобор баллов в этой дисциплине не сместил Landsail LS588 UHP с первого места.

Понравились плавность хода, особенно гашение высокочастотных возмущений, и акустический комфорт — попенять можно лишь на слегка слышимые шлепки на поперечных неровностях. Но оценки снова наивысшие. Всё в порядке и с расходом топлива, особенно на городских скоростях.

Хотя в названии шины Landsail LS588 есть буквы UHP (Ultra High Performance, сверхвысокие показатели), это не чисто спортивные покрышки. Во-первых, по цене они одни из самых доступных в нашем сравнении. Во-вторых, в гамме компании Landsail есть и более спортивная модель — RapidDragon, а LS588 лишь венчает гамму «обычных» летних шин. Хотя при этом имеет индекс скорости W — до 270 км/ч!

Landsail «нахимичил» (в хорошем смысле!) с составом резиновой смеси, применив компоненты, характерные для шин более высокого позиционирования — например, повысив содержание силики. Прорези блоков протектора сделаны по более привычной для зимних шин трехмерной технологии, позволяющей иметь больше режущих кромок для повышения сцепных свойств на мокрой поверхности и поддерживающих жесткость блоков.

Продуманная схема прорезей и четыре широкие продольные канавки помогают эффективному удалению воды из пятна контакта. При этом на наружной стороне рисунка протектора сохранены мощные большие блоки, способствующие той самой точной и быстрой реакции на движение рулем.

Бренд Landsail, принадлежащий китайской корпорации Sentury и производящий шины с 2007 года, ориентируется не только на местный, но и на требовательные экспортные рынки. Например, в Великобритании, по подсчетам производителя, каждая 25-я шина на дороге — Landsail. Показателен и факт, что после потери завода во Всеволожске финская премиальная марка Nokian делает свои покрышки, в том числе, по контракту на заводе Landsail.

Можно ли использовать результаты наших тестов при выборе шин других размеров? В целом — да! И тем увереннее, чем ближе размерность ваших покрышек к 205/55 R16. Любой производитель шин стремится сохранять потребительские свойства каждой модели вне зависимости от размера. В чем мы не раз убеждались в истории шинных тестов «За рулем».

Покрышки Landsail LS588 выпускаются и для всех видов легковых автомобилей, включая кроссоверы. Отличия будут лишь в надписи на боковине: UHP для легковых и SUV для кроссоверов. Но по рисунку протектора никакой разницы нет. В вариантах UHP и SUV модель LS588 производится в размерах от 16 до 22 дюймов.