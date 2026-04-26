В Московском метро трудится все больше молодежи: чем привлекательна работа?
26 апреля
Geely анонсировала собственное беспилотное такси технологичнее Теслы

Geely показала на Пекинском автосалоне роботакси четвёртого уровня автономности

В Пекине стартовал крупный автосалон, и Geely решила не оставаться в стороне: китайский гигант показал собственное роботакси.

Машина базируется на архитектуре, завязанной на искусственный интеллект. По задумке, это позволит «научить» автомобиль самостоятельно передвигаться по дорогам – речь идёт о четвёртом уровне автономности. По сути, водителю вообще не придётся касаться руля: вся работа ложится на электронику. Интересно, что похожую концепцию параллельно развивает Tesla. Их Robotaxi, кстати, уже гоняют по техасским дорогам в тестовом режиме.

Роботакси Geely
В Geely заявляют, что их новинка по вычислительным мощностям и «железу» перекроет даже те строгие требования, которые предъявляют китайские законы к системам распознавания объектов. Правда, никаких конкретных цифр или спецификаций производитель пока не раскрыл – обошлись общими фразами.

Если судить по опубликованному снимку, внешне роботакси напоминает хорошо знакомый минивэн Zeekr MIX. Головная оптика смещена вниз и расположена прямо под огромным лобовым стеклом. Передняя часть заметно вытянута, а дополняет картину светодиодная подсветка, которая своим рисунком имитирует радиаторную решётку. Габариты у модели, насколько можно понять по фото, средние.

Источник: Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Geely
26.04.2026 
