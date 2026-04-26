А вы знали, что в СССР существовал микроавтобус короче Победы?

«За рулем» рассказал о прототипе микроавтобуса Спридитис

Январский номер журнала «За рулем» от 1959 года сообщал, что на агрегатах Москвича‑407 на Рижском автобусно-кузовном заводе создали микроавтобус, который был короче Победы.

Название «Спридитис» можно было перевести как «мальчик-с-пальчик».

Цельнометаллический несущий кузов был рассчитан на восемь пассажиров. Переднюю подвеску, колеса и тормоза позаимствовали у Волги. Опытные образцы микроавтобуса послужили основой для моделей РАФ‑977 и -978.

Микроавтобус Спридитис

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекцио нирует много лет.

