Китайский «убийца» Defender: гибридный монстр Denza штурмует Европу

Рамный внедорожник Denza Bao 5 появится в Европе летом 2026 года

Летом 2026 года европейский рынок премиальных внедорожников пополнится серьезным игроком.

Под брендом Denza, принадлежащим BYD, дебютирует модель Bao 5 – рамный вездеход, который уже успел зарекомендовать себя на китайском рынке и недавно был впервые показан публике на фестивале скорости в Гудвуде.

Своим угловатым и брутальным дизайном новинка явно нацелена на конкуренцию с легендарным Land Rover Defender, обещая при этом передовые гибридные технологии.

Габариты автомобиля впечатляют: длина достигает почти 4,9 метра, ширина – 1,97 м, а высота – 1,93 м, причем колесная база неизменна для всех версий и составляет 2,8 метра. В просторном пятиместном салоне с панорамной крышей предусмотрен вместительный багажник от 475 до 1736 литров.

Главная же сила Bao 5 скрывается под капотом: это подключаемая гибридная установка суммарной мощностью 544 л. с. и крутящим моментом 760 Н*м. В ее состав входят два электромотора и турбированный 1,5-литровый бензиновый двигатель, который работает в режиме генератора. Питает систему тяговая батарея емкостью 31,8 кВт·ч.

Несмотря на снаряженную массу почти в 3 тонны, внедорожник разгоняется до сотни за 4,8 секунды. На чистой электроэнергии он способен проехать до 90 км, а с учетом работы бензинового удлинителя запаса хода суммарный пробег достигает 835 км. Быстрая зарядка позволяет восполнить заряд с 30 до 80% всего за 16 минут. За проходимость отвечает интеллектуальное шасси DiSus-P с регулировкой дорожного просвета до 31 сантиметра и системой электронных блокировок дифференциалов.

В салоне четыре дисплея, включая 15,6-дюймовый центральный планшет и экран для переднего пассажира, а также аудиосистема премиум-класса и массажные кресла.

Безопасность обеспечена 11 подушками и полным набором электронных ассистентов.

Первые клиенты получат машины в четвертом квартале этого года. Официальные цены для Европы пока не объявлены.