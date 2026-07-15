Раскрыт список участников выставки ИнтерАвтоМеханика
Многие ключевые игроки авторынка будут представлены на выставке «ИнтерАвтоМеханика-2026» эксклюзивно. Среди них компании ROSSKO, LYNX, JIKIU, АВТОАЛЬЯНС, РОССВИК, SINTEC, ШТУРМАН и многие другие. Участники выставки смогут наладить контакты и провести прямые переговоры с представителями этих брендов на единой площадке.
В этом году издательский дом «За рулем» стал официальным партнером «ИнтерАвтоМеханики» и представит обширную деловую программу.
В частности, здесь будет работать Открытая студия «За рулем», где ведущие эксперты отрасли расскажут о последних трендах и сделают прогнозы развития автомобильной индустрии на ближайшие годы. А главной интригой будет объявление списка финалистов премии потребительского доверия Бренд года «За рулем», которое состоится в рамках деловой программы выставки.
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И до встречи на стенде «За рулем»!
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