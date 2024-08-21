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21 августа
3000 компаний из 21 страны – на MIMS установлен рекорд
Гендиректор ITEMF Expo рассказала о новой...
21 августа
Названы регионы РФ с самыми высокими продажами электромобилей
ВТБ: Санкт-Петербург замкнул тройку лидеров по...
21 августа
Почему автопроизводители экономят на шумоизоляции
Специалист STP Install рассказал, как сделать...
Открытая студия «За рулем» на МИМС 2024
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3000 компаний из 21 страны – на MIMS установлен рекорд
Гендиректор ITEMF Expo рассказала о новой автовыставке в «Экспоцентре» в декабре
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Почему автопроизводители экономят на шумоизоляции
Специалист STP Install рассказал, как сделать салон автомобиля абсолютно тихим
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На заводе «Москвич» будут выпускать российский автомобиль
В 2025 году на заводе «Москвич» планируется запуск производства электрокара Атом
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«Небывалые возможности» — каким станет российский автопром через 5 лет
Александр Горчаков из НАМИ объяснил, почему не нужна 100-процентная локализация
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Максим Златокрылец, «Москвич»: Сделаем всё, чтобы цены остались на текущем уровне
Коммерческий директор «Москвича» рассказал, как завод собирается сдерживать цены
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Названы работы, которые приносят автосервисам самый большой доход
Глава РОАД Подщеколдин: самые доходные сервисные работы – те, что делаются быстро
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Президент РОАД: Почему иностранные производители не торопятся собирать машины в России
Алексей Подщеколдин рассказал, как надо снижать цены на автомобили
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Алексей Подщеколдин: Утильсбор повысят, но авто не подорожают
Президент Ассоциации РОАД объяснил механику роста цен при повышении утильсбора
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Глава РОАД: Постоянно брать кредиты на автомобили вынуждены и сами дилеры
Подщеколдин объяснил, почему дилерам приходится брать деньги в долг
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Алексей Подщеколдин: 10% стоимости ОСАГО идет автоцентру
Президент Ассоциации РОАД рассказал, сколько дилеры зарабатывают на допуслугах
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