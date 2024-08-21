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Выставка MIMS
21 августа
3000 компаний из 21 страны – на MIMS установлен рекорд
Гендиректор ITEMF Expo рассказала о новой...
Названы регионы РФ с самыми высокими продажами электромобилей
21 августа
Названы регионы РФ с самыми высокими продажами электромобилей
ВТБ: Санкт-Петербург замкнул тройку лидеров по...
Шумоизоляция автомобиля
21 августа
Почему автопроизводители экономят на шумоизоляции
Специалист STP Install рассказал, как сделать...

Открытая студия «За рулем» на МИМС 2024

Свежее
Выставка MIMS
3000 компаний из 21 страны – на MIMS установлен рекорд
Гендиректор ITEMF Expo рассказала о новой автовыставке в «Экспоцентре» в декабре
Количество просмотров 2
Шумоизоляция автомобиля
Почему автопроизводители экономят на шумоизоляции
Специалист STP Install рассказал, как сделать салон автомобиля абсолютно тихим
Количество просмотров 1
На заводе «Москвич» будут выпускать российский автомобиль
На заводе «Москвич» будут выпускать российский автомобиль
В 2025 году на заводе «Москвич» планируется запуск производства электрокара Атом
Количество просмотров 4
Каким будет российский автопром через 5 лет
«Небывалые возможности» — каким станет российский автопром через 5 лет
Александр Горчаков из НАМИ объяснил, почему не нужна 100-процентная локализация
Количество просмотров 9
Московский автомобильный завод «Москвич»
Максим Златокрылец, «Москвич»: Сделаем всё, чтобы цены остались на текущем уровне
Коммерческий директор «Москвича» рассказал, как завод собирается сдерживать цены
Количество просмотров 786
Названы работы, которые приносят автосервисам самый большой доход
Названы работы, которые приносят автосервисам самый большой доход
Глава РОАД Подщеколдин: самые доходные сервисные работы – те, что делаются быстро
Количество просмотров 322
Почему сборка в РФ не делает машины дешевле
Президент РОАД: Почему иностранные производители не торопятся собирать машины в России
Алексей Подщеколдин рассказал, как надо снижать цены на автомобили
Количество просмотров 253
Подорожание авто из-за утильсбора
Алексей Подщеколдин: Утильсбор повысят, но авто не подорожают
Президент Ассоциации РОАД объяснил механику роста цен при повышении утильсбора
Количество просмотров 459
Глава РОАД: Постоянно брать кредиты на автомобили вынуждены и сами дилеры
Глава РОАД: Постоянно брать кредиты на автомобили вынуждены и сами дилеры
Подщеколдин объяснил, почему дилерам приходится брать деньги в долг
Количество просмотров 51
Доходы дилеров
Алексей Подщеколдин: 10% стоимости ОСАГО идет автоцентру
Президент Ассоциации РОАД рассказал, сколько дилеры зарабатывают на допуслугах
Количество просмотров 50
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