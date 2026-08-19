Алексей Исаченков: Не стоит бояться гибридных авто, главное — выбирать правильные жидкости

Эксперт объяснил нюансы обслуживания гибридных автомобилей

В Открытой студии «За рулем» на выставке «ИнтерАвтоМеханика-2026» (МВЦ «Крокус Экспо», 18-21 августа) заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков обсудил с руководителем технической поддержки компании «Аллея-Групп» Алексеем Исаченковым особенности обслуживания гибридных автомобилей.

– Гибриды вызывают интерес, особенно на фоне дефицита бензина, но многих пугает сложность конструкции: два двигателя и батарея. Скептики опасаются, что ремонт в случае поломки обойдется в целое состояние. Так ли это?

– Не совсем так. Гибридные автомобили уже давно вошли в нашу жизнь. Если брать первые последовательные гибриды, то даже в Советском Союзе делали такие БелАЗы. Toyota Prius тоже с девяностых годов на рынке, значит, гибриды имеют право на жизнь и потихонечку отвоевывают свою долю. Бояться их не стоит. Во-первых, современные агрегаты сделаны так, чтобы не требовать слишком сложного обслуживания. А во-вторых, давно изучены их основные болевые точки.

– В чем особенность смазочных материалов и антифризов для этих машин?

– Моторное масло – многие думают: и там, и там двигатель внутреннего сгорания, но на самом деле здесь очень много нюансов. Мы сейчас представляем на рынке бренд Lapal – это премиальный Китай, за которым стоит серьезная промышленная база.

– То есть ориентирован именно на гибридные автомобили?

– Изначально подразделение смазочных материалов было рассчитано на любые автомобили, но опыт в гибридах у него реально уникальный, потому что компания является партнером по созданию аккумуляторов для большинства производителей гибридов. И получает из первых рук все проблемы с рекламациями, обслуживанием и всем прочим.

– А можно тогда поподробнее: масло, антифриз, иные жидкости. В чем специфика именно гибридного применения и какие технические решения Lapal реализует, чтобы больше соответствовать этим требованиям?

– Двигатель внутреннего сгорания в гибриде такой же и внешне, и конструктивно, но требования к маслу совершенно иные, особенно в нашем регионе. Проблема в том, что в гибриде мотор редко выходит на полную температуру, он часто работает недолго, подключается, когда нужно резко добавить мощности, а потом выключается. Особенно это касается последовательных гибридов. Из-за этого за межсервисный интервал в масле накапливается много конденсата, появляется эмульсия, и работоспособность обычного классического масла быстро снижается.

– С помощью каких решений можно это побороть?

– Компания Lapal сейчас выпустила у нас 0W-20 Guardian, специально под гибриды. Синяя канистра, как вся линейка материалов для гибридов и электромобилей, узнаваема на полках. Они работают даже в присутствии воды. Там совершенно новый пакет присадок, делали его совместно с Lubrizol, и для тех, кто знаком со смазочными материалами, это известное имя. Для обычного потребителя главное, что материал не теряет защитных свойств даже в виде эмульсии, разбавленный конденсатом, и продолжает защищать двигатель от износа.

– То есть оно даже выглядит, наверное, иначе?

– Как белый йогурт, и при этом продолжает защищать двигатель. То есть это масло еще вполне рабочее, оно позволит спокойно доехать до сервиса, а не вызывать сразу эвакуатор.

– Про антифризы что скажете?

– Антифриз, который используется в двигательной части, такой же, как у обычного автомобиля, но есть нюансы, потому что в Китае сейчас набирает обороты государственный отраслевой стандарт, и в инструкциях вы редко встретите привычные нам антифризы, почти всегда будет аббревиатура LEC-I или LEC-II. LEC-I – это концентрат, LEC-II – готовые продукты, и шаг влево или вправо особо никто не может сделать.

А вот вторая вещь, куда более интересная, – это антифризы для батарей. И у электромобиля, и у гибрида есть второй контур охлаждения. Здесь все намного сложнее, потому что современные системы электропривода уже давно прошли отметку 800 вольт, сейчас штурмуют 1200, то есть 1,2 кВ.

– То есть это высокие температуры?

– Это очень высокие напряжения, и обычный антифриз становится проводником электротока даже просто от наведенных полей. В таком случае у него появляется совсем другая коррозионная агрессивность, он начинает вступать в реакцию с элементами корпуса батареи, и на выходе получается чистый водород.

– Взрывоопасно?

– Ну, мало того что взрывоопасно, хотя до этого довести тяжело, а вот добиться того, чтобы выплюнуло запас антифриза из расширительного бачка, окатило подкапотное пространство и испортило ЛКП – вполне реально.

– То есть разрабатывают специальный антифриз, стойкий к магнитному полю, к электромагнитному воздействию?

– Не только к электромагнитному воздействию, он еще должен быть электроизолирующим в случае случайных пробоев или утечек в высоковольтную часть.

– А масла, если они уже насытились влагой, – температура замерзания у них, наверное, тоже повышается?

– А вот здесь как раз и фишка нового пакета присадок. Компания Lubrizol совместно с API составила метод тестирования, пока пробный и необязательный, но уже существует способ проверить, насколько масло способно работать в состоянии эмульсии. Должны сохраняться и низкотемпературные, и высокотемпературные, и защитные свойства. Пока что этот сертификат имеет только один вид масел – Lapal.

– Насколько такие инновационные продукты, возможно узкого применения, дороже, чем средние масла той же группы 0W-20 или привычные антифризы типа G12, G13?

– Мы говорим о материалах среднего и высокого уровня качества, а не о ширпотребе, такие инновации в бюджетный рынок еще не пришли. Если брать брендовые смазочные материалы и антифризы, то Lapal зачастую оказывается доступнее той европейской продукции, которая попадает на наш рынок, и даже конкурентно турецким производителям и Ближнему Востоку. Ценник вполне гуманный.

– Покупатели электромобилей и гибридов рано или поздно придут к вам за маслами, жидкостями и прочим. Насколько вы готовы закрыть потребности рынка, учитывая параллельный импорт и рынок подержанных машин?

– Если брать Китай, то там доля гибридов и электромобилей в разы больше, поэтому поставщик – компания Jiangsu Lapal – имеет хороший задел по объемам производства. Все это есть на складе: полный ассортимент моторных масел для гибридов, антифризы для двигателей и для батарейной секции, тормозные жидкости с учетом особенностей систем торможения Brake-by-Wire и самых новых разработок, где идет переключение между рабочими тормозами и рекуперацией. Это стандартная болезнь гибридов и электромобилей – сложнейшие алгоритмы, и задача, чтобы тормозная жидкость работала правильно.

В ассортименте уже класс DOT-4, класс 7, и первый груз уже движется в сторону Москвы, уже на территории России. В ближайшее время для автомобилей модельного ряда 2025-2026 выпуска, которые начнут к нам приезжать через месяц-два, мы подготовим товарный запас. Также у нас полная линейка масел для редукторов тяговых электромоторов. По нашим оценкам, мы закрываем примерно 99% запросов на любые жидкости в этом сегменте. Исключение, наверное, редкие американские бренды – там своя специфика.

А все, что касается либо совместных с китайскими площадками, либо родных китайских брендов электромобилей и гибридов, – здесь нет никаких проблем.