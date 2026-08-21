Почему россияне стали реже чинить машины: неожиданная причина

Андрей Алешин о трендах рынка запчастей: смена каналов продаж и замедление спроса

В Открытой студии «За рулем» на выставке «ИнтерАвтоМеханика-2026» (МВЦ «Крокус Экспо», 18-21 августа) заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков обсудил с Андреем Алешиным, руководителем направления маркетинга CTM Группы компаний «Авторусь», влияет ли дефицит топлива на спрос на запчасти, как компания адаптирует ассортимент под веяния нового времени и почему маркетплейсы становятся главным каналом продаж.

– Расскажите, на чем вы специализируетесь?

– Ganz и Arnezi – эти торговые марки более девяти лет представлены на рынке России. Вначале это были эксклюзивные бренды компании «Авторусь», а в дальнейшем они получили широкую известность и популярность на территории всей РФ. Ganz – это автозапчасти, а Arnezi – расходные материалы, инструменты и специализированное оборудование для автосервисов. На сегодняшний день у нас представлено более 20 тысяч уникальных товарных единиц (SKU) этих брендов.

– Где все это производится? В Китае?

– Скажем так, продукция бренда Ganz производится в Азии. Мы работаем по прямым контрактам с заводами, что очень важно для обеспечения стабильности поставок, а также для того, чтобы оперативно вносить изменения в продукт с учетом российского рынка и условий эксплуатации. Я сейчас даже не говорю про особенности автопарка, но здесь все строится на прямых контрактах с заводами, при этом заводы являются глобальными поставщиками. Все предприятия, с которыми мы сотрудничаем, ориентированы на рынок Америки, Европы и так далее.

– А в чем заключается адаптация под наш рынок? Это что, холода, реагенты, большие пробеги?

– Все, что вы сейчас перечислили, и этот список можно продолжать и продолжать. Есть компании, которые приходят на китайский рынок либо обращаются к трейдеру, который просто под ваш запрос ищет подешевле, делает наценку и быстро реализует нужный объем продукта – без понимания того, куда этот продукт поставляется, какие особенности местной эксплуатации. И это не всегда стабильное качество.

Покупатель бренда Ganz может быть уверен, что это стабильные поставки, стабильное качество и адаптация к российским условиям. Я сейчас говорю о том, что были истории, когда компании-конкуренты брали то, что им предлагал завод, а смесь в составе резинотехнических изделий не была рассчитана на эксплуатацию в России с нашими температурами, и были очень неприятные последствия.

Arnezi – это более широкая география производства. Например, линейка аккумуляторных батарей, которая у нас представлена, производится на одном из ведущих заводов в Турции.

– А продукцию российских производителей используете?

– У нас также представлен бренд Bolk. Это бренд, основная продукция которого производится как раз на российских предприятиях, на российских заводах.

При этом бренд Ganz ориентирован на широкую аудиторию – на владельцев импортных автомобилей, от экономсегмента до премиальных, а бренд Bolk ориентирован на отечественный автопарк.

Я бы отметил, что в плане качества сейчас наши заводы очень подтянулись. У многих предприятий современное оборудование, и ничего плохого про уровень производства и качество российских заводов сказать не могу. Но когда мы говорим о масштабировании производства, о расширении линий, здесь возникают проблемы. Это не всегда возможно, поэтому производство в Азии пока по многим экономическим параметрам оправдано.

– Как вы продаете эти запчасти и компоненты? Какие каналы наиболее важны? Розничные магазины, специализированные автомобильные маркетплейсы или маркетплейсы широкого профиля? И как это разделение меняется в последнее время?

– Наши бренды Ganz и Arnezi очень долго развивались через традиционные каналы. Мы относительно недавно, в отличие от других компаний, пошли в маркетплейсы. Это буквально веяние последних активных трех, может быть, пяти лет. Всегда были традиционные подборщики по каталогам, магазины, куда человек мог прийти, и ему по каталогам все правильно подбирали. Это всегда было прерогативой традиционных каналов. Там мы себя вольготно чувствуем и сейчас. Но нельзя отменять следующий факт: в 2025 году произошел коренной перелом – маркетплейсы опередили по совокупной выручке и обороту даже специализированные онлайн-площадки по запчастям.

– Подделывают ваши бренды?

– Мы с этим пока не сталкивались, но маркетплейсы часто обвиняют в том, что они продают контрафакт. Они, конечно, это старательно отрицают, но покупатели, мы это видим, опасаются покупать известные марки на маркетплейсах. И мы видим сигналы, когда люди действительно нарываются на подделки.

– Почувствовали вы какие-то последствия, связанные с разрешением использования топлива пониженных экологических классов? Может быть, возник дополнительный спрос на присадки к топливу или маслу? Или детали топливной аппаратуры или системы нейтрализации стали активнее покупать?

– Теоретически оно могло бы вызвать проблемы с двигателями и увеличить спрос на ремонт или запчасти. Но на практике мы этого не видим. Скорее всего потому, что в некоторых регионах сейчас возникают локальные перебои с топливом, и люди просто стали меньше ездить – как по работе, так и по личным делам. А раз меньше ездят – меньше тратятся на обслуживание машин, запчасти и расходники. Мы замечаем это по замедлению продаж в отдельных регионах.

–Уточню: люди действительно стали меньше ездить?

– Судя по нашим данным – да. Если бы машины эксплуатировались с прежней интенсивностью, мы бы увидели рост или хотя бы стабильность спроса на наши продукты. Но его нет, по крайней мере в наших каналах продаж.

– Как дальше будет развиваться рынок запчастей? Как вы думаете, какие группы запчастей будут пользоваться наибольшим спросом и как рынок будет переформатироваться?

– Мы видим, что ситуация, когда бренды делали упор только на какой-то один канал продаж, не оправдывает себя – они не могут быть ближе к своему покупателю. Потому что ситуация недавнего времени с маркетплейсами показывает, что нельзя в бизнесе полагаться только лишь на один источник дистрибуции.

Делать какие-то прогнозы о том, что будет в краткосрочной перспективе, непросто. Мы общаемся с нашими партнерами и клиентами, и у многих в таких условиях горизонт планирования сужается буквально до квартала, ну, дай бог, до полугода.

О трендах: в частности, мы видим тенденцию развития китайского автопарка. Скажем так, как бы кто ни относился к китайским моделям, рынок будет – это уже надолго. У нас сейчас более тысячи SKU только на автомобили китайского происхождения. А там очень много нюансов, мы помогаем с подбором, зачастую одна и та же модель может иметь разные детали. Мы пытаемся все это учитывать и предлагать правильный выбор.

Есть и внутренние факторы, когда наш законодатель вводит, например, повышенные пошлины для импорта, тем самым перестраивая рынок, меняя его структуру и структуру автопарка.

Тот же закон о локализации такси, который уже принят, – его дополняют, изменяют, включают туда новые модели, которые производятся в России с определенным уровнем локализации. Мы эту тенденцию тоже отслеживаем, и у нас уже порядка 600 SKU для автомобилей, которые рекомендованы для автопарка такси.

– Да, такси – это большие пробеги, значит, больше запчастей потребуется.

– Через несколько лет в такси будет совершенно другой парк. Потребуются определенные запчасти, сейчас мы в этом плане даже пытаемся быть впереди. Например, мы привезли для Москвича 3, который производят в России, такую деталь, как подрамник, потому что видим, что парк этих автомобилей в такси растет. Они активно эксплуатируются, и мы направляем усилия на то, чтобы потребители не ждали по 3-6 месяцев поставки запчастей, а получали их здесь, в моменте.

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