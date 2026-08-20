Что происходит на рынке запчастей и почему автовладельцам не стоит волноваться
В Открытой студии «За рулем» на выставке «ИнтерАвтоМеханика-2026» (МВЦ «Крокус Экспо», 18–21 августа) заместитель главного редактора Никита Гудков обсудил состояние российского рынка запчастей с собственником компании «Гидро-Система» Владимиром Макарчуком.
– Чем занимается компания «Гидро-Система»?
– Мы поставляем автозапчасти для рулевого управления, стартеры, генераторы, компрессоры для кондиционеров, климатическое оборудование, а также турбины и диагностическое оборудование. Изначально компания специализировались только на гидравлике, но сейчас сильно расширила ассортимент: у нас уже около 50 000 наименований, и мы продолжаем расти.
– Как сегодня, в условиях турбулентности, чувствует себя рынок автозапчастей? И как на этом фоне чувствуете себя вы?
– Рынок, на мой взгляд, постоянно растет. Только в России сейчас около 50 млн автомобилей, плюс мы поставляем продукцию в Беларусь, Казахстан и Армению. Машин ввозят много, производят в России тоже немало, плюс идет импорт – так что рынок увеличивается, и мы растем вместе с ним.
– Какие бренды вы представляете?
– В агрегатном направлении у нас три бренда: GS, Gelzer и MSG. Также мы поставляем комплектующие под маркой Emmetec и сотрудничаем с известной компанией Cartech.
Недавно заключили контракт на диагностическое оборудование для турбин ЕVB. Так что мы работаем не только с сервисными запчастями, но и с классическим сервисным оборудованием.
– Где все это производится? В Китае?
– Мы закупаем продукцию по всему миру: в Англии, Европе, Америке, Канаде. И, конечно, сейчас активно работаем примерно с 50 заводами в Китае.
– Насколько китайские комплектующие по качеству и уровню инженерии соответствуют привычному уровню, скажем, пятилетней давности?
– Вполне соответствуют. Сейчас практически все производство так или иначе связано с Китаем.
– Сейчас китайские автомобили доминируют на рынке новых машин. Но многие жалуются, что по китайским машинам недостаточно документации, детали в каталогах не всегда совпадают с реально установленными. Это действительно так?
– Да, такая проблема есть. Но для нас как для поставщиков это дополнительные сложности, а значит – и дополнительные возможности. Если мы будем гибче, то сможем больше зарабатывать. Мы постоянно в поиске: менеджеры общаются с производителями, добывают каталоги и сами запчасти, привозят их. Дополнительные барьеры создают дополнительную стоимость, и мы не боимся этих вызовов.
Хочу также отметить: считаю, что рынок запчастей инфляция задела в меньшей степени. С начала СВО запчасти в нашем сегменте практически не подорожали. У нас большой складской запас, я лично занимаюсь ценообразованием и вижу это.
– Какие у вас основные каналы дистрибуции?
– Это интернет-магазины: Rossko, Armtak, Autodoc, Exist, «Автопитер», Emex – все они наши клиенты. Также мы активно развиваем сотрудничество с маркетплейсами Wildberries и Ozon. У Wildberries сейчас проблемы, но мы не прекращали поставки, платежи идут в обе стороны. Яндекс.Маркет пока уступает этим площадкам, но думаю, тоже научится и будет хорошо торговать.
У нас достаточная маржинальность, чтобы конкурировать на маркетплейсах и развиваться там. Маркетплейсы будут расти – люди уже привыкли к такому формату. Посмотрите на мировой опыт: крупнейшие компании – это те же маркетплейсы. Поэтому отметать их нельзя, на них нужно делать ставку и учиться с ними работать, несмотря на комиссии, возвраты и другие сложности.
– Некоторые категории автозапчастей получили маркировку «Честный знак». Как вы считаете, она повлияла на рынок положительно?
– Это как раз одна из проблем маркетплейсов: многие наши конкуренты везут товар «в черную» и выставляют его на площадках. «Честный знак», думаю, наведет порядок и избавит рынок от недобросовестных игроков, которые не платят НДС.
– Как вы думаете, куда движется рынок автокомпонентов и запчастей?
– Все идет к тому, что запчасти станут максимально доступными для клиентов и автосервисов. В течение 5-10 минут они смогут получать любой нужный агрегат прямо туда, куда захотят.
– То есть будет увеличиваться емкость складов?
– Да, и мы тоже наращиваем количество собственных складов. В ближайшие годы планируем открыть не менее ста точек по всей стране, чтобы быть ближе к клиенту. Мы боремся за этот рынок и хотим, чтобы наша продукция была доступна и клиентам не приходилось долго ждать.
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