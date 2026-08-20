Дмитрий Ярыгин: Никакие присадки не превратят бензин К2 в К5, но мотор спасти можно

Эксперт рассказал, как автохимия помогает при низкокачественном топливе и что меняется на рынке

Линейка продукции Sintec обширна, и хотя компания также производит широкий спектр ГСМ, сегодня мы поговорим об отдельном направлении – автохимии.

О том, как на этом рынке может сказаться то, что сейчас происходит с топливом, заместителю главного редактора журнала «За рулем» Никите Гудкову в Открытой студии «За рулем» на выставке «ИнтерАвтоМеханика-2026», которая проходит с 18 по 21 августа 2026 года в МВЦ «Крокус Экспо», рассказал менеджер бренда Sintec Дмитрий Ярыгин.

– Сейчас у нас стал допустим оборот бензинов и дизельных топлив пониженных экологических классов – К2, К3 и К4. Понятно, что это топливо оказывает влияние и на ресурс двигателя. Каким образом мы можем противостоять этому вредному влиянию, и не только за счет более частой смены масла?

– Бензины экологического класса К2 и К3 уже есть на заправках. Чтобы сохранить двигатель, теперь нужно чаще использовать промывки топливной и масляной систем, раскоксовки. Но это не замена маслу, а дополнительная профилактика.

– То есть продукты, которые водитель сам заливает в бак?

– Да. В пустой бак сначала заливаете баллон с составом, потом топливо – смесь готова. Работает отлично.

– Есть ли такие волшебные составы, которые могут бензин К2 превратить в К5, улучшив качество топлива?

– Нет, чудес не бывает. Составы лишь минимизируют вред и продлевают ресурс системы, но это не панацея.

– На какие детали они действуют?

– Чистят патрубки, насос, форсунки, инжектор. Есть и присадки в масло – через горловину заливаются напрямую в мотор, и дальше уже грязное масло со всеми отложениями сливается через поддон.

– Когда заливать масляные присадки – при замене или в процессе?

– Присадки делятся на два типа. Мягкие заливают за 150-200 км до замены масла: они постепенно растворяют отложения, и при сливе масла весь шлак уходит вместе с ним. Экспресс-составы заливают непосредственно перед заменой: двигатель работает несколько минут, после чего масло сливают вместе с растворенным нагаром.

– Выпустили ли новые продукты под текущую ситуацию?

– У нас уже есть промывки для бензиновых и дизельных двигателей, для форсунок, инжектора, даже для СТО. Для профилактики этого достаточно.

– Как вы работаете с маркетплейсами?

– Присутствуем на Ozon и Wildberries, но ни в коем случае не создаем конкуренции своим дистрибьюторам. Хотим, чтобы они сами выходили на площадки – это удобно для региональных партнеров.

– Что сейчас с ценами на автохимию? Не только на маркетплейсах, но и в целом, потому что на масла, например, за последние пару месяцев все отмечают рост.

– Рост цен также есть, но не такой высокий, как у моторных масел. Мы, как, наверное, и наши коллеги по цеху, стремимся достигнуть максимального качества нашей продукции. Разумеется, мы для производства наших продуктов выбираем самое лучшее сырье, которое доступно на рынке и которое сейчас можно найти.

У нас строжайший контроль качества на входе. Как только мы понимаем или видим, или есть предпосылки к тому, что наш поставщик начинает ухудшать качество, мы ищем другого и переходим к нему.

К сожалению, ситуация сложилась так, что на текущий момент на нашем рынке отечественный производитель сырья не всегда отвечает нашим требованиям. Поэтому мы вынуждены покупать некоторое количество сырья у импортных производителей и привозить сюда. Это дорого.

–Как автомобилисту выбрать лучший продукт среди множества брендов?

– Советую покупать продукцию проверенных, известных марок, которые давно на рынке. Они дорожат репутацией и не экономят на сырье. Наш бренд Sintec на рынке уже более 25 лет.

– Как вы думаете, в горизонте полугода-года-двух, какие тенденции можно будет заметить на топливном рынке и рынке автохимии?

– Я думаю, что сегодняшние трудности по большому счету временные, что все они так или иначе будут решены. Есть проблема с топливом, и мы понимаем, что она сейчас первостепенна. И эту проблему нужно решать уже здесь и сейчас. Но я уверен, что в ближайшие полгода мы о ней забудем и если и будем вспоминать, то как о страшном сне.

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