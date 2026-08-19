«Ситуация меняется в моменте»: директор Lubrex — о топливе, маслах и дефиците

Антон Каверзин рассказал о кризисе базовых масел, Ормузе и логистике

В Открытой студии «За рулем» на выставке «ИнтерАвтоМеханика-2026» (МВЦ «Крокус Экспо», 18-21 августа) заместитель главного редактора Никита Гудков обсудил с директором по развитию компании Lubrex Антоном Каверзиным, что происходит на рынке смазочных материалов и насколько эффективен сегодня «Честный знак».

– Каждый день что-то меняется: появлятся проблемы с топливом, изменяются стандарты. Как это сказывается на рынке смазочных материалов?

– Все мы знаем, что в настоящее время ситуация с топливом становится все сложнее и сложнее. Сейчас говорят, что стало доступно топливо стандарта Евро-2.

Мы понимаем, что чем менее качественное топливо, тем сильнее окисляется масло в двигателе, тем быстрее оно отдает все свои потребительские свойства.

Наверное, если вы будете эксплуатировать автомобиль на топливе Евро-2, нужно будет заливать только полнозольные масла, о малозольных стоит вообще забыть. И сильно уменьшать интервалы замены. Если мы привяжемся к пробегу, то если в среднем это 10 тысяч километров, то теперь лучше менять масло через 6-7 тысяч.

– Если мы будем с вами менять масло на 30-40% чаще, значит, нам потребуется на 30-40% больше масел в продаже и в производстве. Индустрия это обеспечит?

– Как мы знаем, автомобильные смазочные материалы производятся из базовых масел и пакетов присадок. Так вот, базовые масла – это фракция, которая получается в ходе переработки нефти, в ходе производства топлива – и бензина, и дизеля.

Поскольку топлива производится меньше, так как много нефтеперерабатывающих заводов сейчас пострадало, соответственно, я думаю, что в обозримом будущем нас ждет дефицит смазочных материалов и их подорожание. Думаю, что в ближайшие месяц-два мы уже это почувствуем.

Тем более что сейчас большинство производителей начали резко поднимать цены на смазочные материалы. Но я вам скажу, в целом ситуация сейчас не позитивная не только в России, но и в мире. Вы знаете, что происходит вокруг Ормуза, Ирана, Израиля и Соединенных Штатов. Недавно мы разговаривали с представителями нашей компании в Объединенных Арабских Эмиратах. Так там базовые масла некоторых групп, ну, например группы 3, подорожали чуть ли не в три раза на данный момент.

– Означает ли это, что и конечный продукт, в частности, моторное масло, подорожает там тоже в три раза?

– Ну не в три раза, будет дорожать постепенно, но вот мы подняли цены в прошлом месяце на 30%. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то, естественно, мы тоже будем вынуждены поднимать цены. Как и остальные компании.

– Если сейчас ситуация вынуждает применять полнозольные масла, встает вопрос: зачем тогда придумали малозольные? Зачем рекомендовали их использовать? Почему нельзя было все это время использовать полнозольные и не навредят ли они тем или иным двигателям?

– Если автомобиль эксплуатируется на более качественном бензине, с меньшим содержанием вредных примесей, меньшим содержанием серы, то масло окисляется медленнее, и все присадки, которые в нем содержатся, нужны в меньшем количестве.

Какой минус полнозольных масел, почему вообще индустрия шла в сторону малозольных? Когда у тебя качественное топливо, тебе нужна меньшая протекция для двигателя, интервалы замены возрастают, требования к экологии тоже возрастают. Соответственно, появлялись маловязкие масла, более жидкие, более малозольные. Это естественный процесс с улучшением качества топлива.

– То есть полнозольные масла могут навредить современному двигателю, например, малообъемному китайскому турбомотору?

– Да, полнозольные масла нельзя использовать для таких моторов, только малозольные и жидкие, которые рекомендованы заводом-производителем. Но эти моторы нельзя эксплуатировать и на бензине низкого экологического класса.

– А что делать, если не будет топлива пятого экокласса? Приезжаешь на заправку, а там только (условно) АИ-95 К3 и АИ-92 К4?

– Всех операторов заправочных станций обяжут информировать покупателя о классе топлива, которое сейчас продают. На самом деле это всегда было в техрегламенте, но сейчас подчеркивают, что нужно этот пункт соблюдать.

Тут, наверное, решает сам владелец автомобиля. Если какая-то экстренная ситуация, нужно доехать – в любом случае придется заправиться. Но я бы, например, не рисковал и воспользовался каким-то альтернативным способом, чтобы добраться до необходимой точки.

– Но если мы сейчас оттолкнемся от того, что мы имеем на сегодняшний день, что лучше заливать?

– Я бы, наверное, перешел с жидкого масла, малозольного 0W-20 на полнозольное 0W-30, пока не стабилизировалась бы ситуация с топливом.

– Что у нас последние год-два происходит на рынке смазочных материалов? Какие тенденции? Как на этом фоне себя чувствует Lubrex?

– Мы живем в очень интересное время. В прошлом году, когда заканчивался год, была одна ситуация. Буквально в начале года, когда началась история с Ормузом, ситуация резко поменялась.

Когда возникли трудности у наших нефтеперерабатывающих заводов – снова поменялась. Поэтому отвечу так: ситуация меняется в моменте. Возникают непредвиденные сложности, и мы, как и большинство крупных компаний, вынуждены их преодолевать. Несмотря на всю историю с Ормузом, мы нашли несколько альтернативных путей доставки нашей продукции из Объединенных Арабских Эмиратов.

Наверное, самая большая угроза сегодня – это подорожание. А на него оказывают влияние изменение налоговых ставок, развитие системы «Честный знак», может быть, еще какие-то факторы. Но на фоне всех остальных историй – с повышением цен на базовые масла, подорожанием логистики – это не является критическим в общей картине подорожания.

– Какие новые продукты у вас появились за последнее время?

– У нас сейчас активно развиваются электромобили и гибриды. Особенно актуально ввиду последних событий с топливом. Наша компания, конечно же, на месте не стоит. Мы привезли редукторные масла для электромобилей и для гибридов, два вида, для самых популярных моделей, которые продаются в России: это Lixiang, Voyah, Zeekr, ну и так далее.

– Как «Честный знак» влияет на количество подделок?

– После 2022 года на рынок выходило огромное количество новых брендов, так называемые собственные торговые марки, которые блендились как в России, так и за границей, в том числе в Эмиратах, в Турции. Сейчас вроде бы эта ситуация поутихла, все поняли, что бизнес смазочных материалов очень специфический, и вывести новый бренд – задача непростая. Конкуренция всегда есть, но сейчас она стабильная.

Что касается «Честного знака», я думаю, что это хорошее подспорье для того, чтобы наконец избавиться от контрафакта. В какой-то момент в России по категории масел его было до 70%.

Сейчас без «Честного знака» ты ничего не ввезешь, в магазинах без него продавать не будешь, на СТО не поставишь. Наша продукция, например, вся промаркирована. Более того, если в начале процесса мы маркировали стикерами, то сейчас на заводе поставили оборудование и делаем это лазером.

В перспективе «Честный знак» должен послужить хорошим подспорьем, чтобы весь контрафакт с рынка ушел, остались только действительно проверенные, честные игроки, которые торгуют качественными продуктами.

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