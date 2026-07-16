Продажи электромобилей в России выросли в несколько раз: назван лидер

Продажи б/у электромобилей выросли в три раза за месяц

Продажи подержанных электромобилей в России выросли в три раза за минувший июнь, сообщили в пресс-службе портала «Дром». Наиболее впечатляющие показатели – у Сибири, Дальнего Востока и Приволжья. Там частота покупок электрических моделей, по сравнению с прошлыми периодами, подскочила почти в четыре раза. Серьезный рост зафиксирован и на юге страны: здесь продажи выросли примерно троекратно.

Центральные регионы тоже отметились – плюс 100%, а вот на Урале динамика скромнее, хотя тоже в плюсе: спрос увеличился в 1,5 раза.

Абсолютным чемпионом по популярности среди «электричек» остается легендарный Nissan Leaf. Его привозят в страну по параллельному импорту, и в июне реализации этого авто выросли в четыре раза. Правда, несмотря на бурный рост, общая доля электромобилей на российском рынке все еще крайне мала.

Как полагают эксперты, ситуация с ценами на топливо – главный триггер для тех, кто уже присматривался к обновлению автопарка и подумывал об электрокаре. Сейчас многие просто сделали выбор в его пользу.

Ранее «За рулем» объяснил, почему разрыв в ценах между собранными в РФ и импортными авто будет расти.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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