Почему разрыв в ценах между собранными в РФ и импортными авто будет расти

Эксперт Толкачев: Купить импортный автомобиль становится все сложнее и дороже

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев рассказал, что рост сроков доставки и усложнение логистики неизбежно приводят к увеличению стоимости автомобилей. По словам эксперта, на конечную стоимость автомобиля влияют сразу несколько факторов. В их числе – усложнение и удлинение маршрутов доставки, подорожание топлива и услуг логистических компаний.

Валютные колебания тоже вносят свою лепту: если машину закупали за доллары или евро, при росте курса цена в рублях неизбежно подскакивает. Плюс ко всему, более сложные процедуры оформления и дефицит машин позволяют дилерам увеличивать наценку, чтобы покрыть собственные риски.

Разрыв между стоимостью автомобилей, собранных в России, и импортных моделей будет только расти, считает специалист. Покупка иномарки превращается в куда более затратное и долгое занятие. Потребителям приходится мириться с высокими ценами, долгим ожиданием и сужающимся выбором.

Впрочем, дело не только в деньгах. Старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Кудряшов уточняет, что сроки ожидания импортных машин из Азии за последний месяц выросли примерно в полтора раза. Если раньше поставка занимала три-четыре недели, то теперь приходится ждать пять-шесть недель.

Основная причина, по его словам, – нехватка горючего и огромные очереди на границе. Наложился и резкий скачок спроса: ввоз новых автомобилей из Китая и Киргизии за январь – июнь прибавил четверть, а спрос на подержанные вырос почти на 15 процентов. Сильнее всего задерживаются гибриды и электромобили – на них сейчас максимальный спрос, да и таможенные процедуры по ним требуют больше времени.

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