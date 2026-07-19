Новый кроссовер от Яндекса — первые фото

Прототип российского среднеразмерного кроссовера Umo заметили на стоянке в Москве

В столице на парковке Москва-Сити очевидцы сфотографировали новый кроссовер XPeng G9 — по всей вероятности, это будущий кроссовер Umo от Яндекса.

Ранее на этой же парковке уже наблюдались экспериментальные образцы автомобилей Umo, а компания «Яндекс Электро» еще в январе оформила ОТТС на XPeng G9, заодно с чуть более компактным купе-кроссовером XPeng G6, отмечает опубликовавший снимки источник. В оригиальном виде XPeng G9 выпускается в Китае с 2022 года, длина кузова составляет 4891 мм, база — 2998 мм.

Конкуренты XPeng G9 – это Hyundai Ioniq 5, Nissan Ariya, GAC Aion LX Plus и отчасти Tesla Model Y, хотя с ней в большей степени конкурирует как раз «младший» XPeng G6.

Таким образом, под российским брендом Umo в РФ могут вскоре начать выпускать аналог XPeng G9 – кстати, у него есть две версии, обе полностью электрические: с одним электромотором на задней оси (313 л.с.) и полноприводная, с двумя двигателями суммарной мощностью 551 л.с.

Напомним, сейчас компания EVM собирает на территории завода «Москвич» первую модель Umo с интегрированными сервисами Яндекса – это Umo 5, адаптированный для РФ электрический хэтчбек GAC Aion Y Plus.

Ранее «За рулем» сообщал, что второй моделью бренда будет гибридный Umo 8, это клон GAC S7. Кстати, именно эту машину на свежих фото видно рядом с XPeng G9.