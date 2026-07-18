2000 км без дозаправки: в Казахстане открылись предзаказы на новые гибриды BYD

BYD открыл предзаказы в Казахстане на три модели: цены и характеристики

С 17 июля казахстанские дилеры BYD начали принимать заявки на три гибридные новинки: седан Seal 6, городской кроссовер Yuan Up и семиместный внедорожник Atto 8. Все модели получили адаптацию для местного рынка, включая русифицированную мультимедиа, голосового помощника на двух языках и гарантию. Оформить предзаказ можно в любом из 21 официального дилерского центра.

BYD Seal 6: рекордный запас хода

Новый гибридный седан – это, по сути, рекордсмен по дальности. Он построен на системе DM-i пятого поколения, которая объединяет 1,5-литровый атмосферник, электромотор и батарею Blade на 15,8 кВт·ч. Заявленный расход – от 3,4 л на сто километров, а вот суммарный пробег по циклу NEDC достигает 2020 км. Впечатляет, правда?

На рынок модель выйдет в топовой версии Flagship. Экстерьер выполнен в узнаваемой стилистике Dragon Face: покатая линия крыши, полностью светодиодная оптика и 18-дюймовые диски. Доступны четыре цвета кузова – на любой вкус.

В салоне – минимум декора и максимум технологий. В базе уже есть 15,6-дюймовый поворотный экран с 4G, подогрев и вентиляция передних кресел, беспроводная зарядка на 50 Вт и даже встроенный холодильник, который может охлаждать напитки до – 6 °C или сохранять еду горячей до +50 °C. А еще – адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и 3D-камеры кругового обзора. Часть функций доступна удаленно через приложение, а вместо ключа – смартфон с NFC.

BYD Atto 8: флагманский гибрид на семь мест

Следующая новинка – самый крупный гибрид в казахстанской линейке бренда. Кроссовер длиной 5040 мм рассчитан на семь пассажиров и доступен лишь в одной комплектации – полноприводной AWD DM-p.

Под капотом – 1,5-литровый турбомотор и пара электродвигателей. Суммарно они позволяют разгоняться до «сотни» за 4,9 секунды, при среднем расходе в 6,6 л на 100 км. Система DM-p, в отличие от более привычной DM-i, ориентирована на производительность. Емкость батареи Blade – 35,6 кВт·ч.

На чистом электричестве Atto 8 проезжает до 152 км, а общий запас хода – 1017 км. Быстрая зарядка с 30 до 80% занимает около 20 минут. В салоне – 15,6-дюймовый дисплей, аудиосистема DiSound с 21 динамиком и огромная панорамная крыша площадью 2,39 кв. м. Зато ходовая часть – отдельная гордость: интеллектуальная подвеска DiSus-C, двухрычажка спереди, пятирычажка сзади и система iCCT, координирующая работу двигателя, тормозов и подвески.

BYD Yuan Up DM-i: компактный, но дальнобойный

Третья новинка – гибридная версия уже известного компактного кроссовера. Переход на силовую установку Super Hybrid DM не изменил городских габаритов, зато сделал машину куда практичнее для путешествий.

Расход – от 3,1 л на 100 км. На одной электротяге можно проехать 110 км, а полный запас хода – 1100 км. Для повседневных поездок бензиновый двигатель может вообще не запускаться. При длине 4330 мм и колесной базе 2620 мм объем багажника варьируется от 425 до 1335 литров.

Салон – в духе времени: 8,8-дюймовая приборная панель и 12,8-дюймовый мультимедийный экран. В оснащении – круговой обзор, парктроники, электропривод водительского сиденья, подогрев передних кресел и руля, беспроводная зарядка на 50 Вт и панорамная крыша. Еще одна фишка – функция V2L, позволяющая использовать батарею как внешний источник питания мощностью до 4 кВт. Подключайте хоть чайник, хоть электроинструмент.

Все три модели объединяет фирменная технология DM и батарея Blade. Плюс адаптация для Казахстана: поддержка официального приложения и гарантия 6 лет или 150 000 км (8 лет или 150 000 км на батарею и мотор, 4 года или 120 000 км на ходовую). Цены уже объявлены: седан Seal 6 – 12 990 000 тенге, кроссовер Yuan Up – 12 690 000 тенге, флагманский Atto 8 – 23 490 000 тенге. Автомобили уже можно заказать, и скоро они появятся в дилерских центрах по всей стране.

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