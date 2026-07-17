Новый Li Autо L9 получил предустановленные сервисы «Яндекс Авто»
Новый гибридный кроссовер Li Autо L9 представили в Алматы – это первая презентация за пределами Китая, где новинку показали совсем недавно.
И еще один момент, который тоже случился впервые, но уже именно в рамках Казахстана: топ-версия Li L9 Livis получила встроенные сервисы «Яндекс Авто».
До этого ни одна серийная машина для рынка республики таковых не имела.
Ранее республиканские СМИ сообщали, что платформа адаптирована под Казахстан: карты поддерживают казахский язык, а сервисы музыки, книг и видео содержат значительный объем локального контента.
Цена на Li L9 Livis составляет 51 900 000 тенге, это около 8,6 млн рублей. Вместе с топ-версией будут продавать вариант попроще: Li L9 Ultra обойдется местному покупателю в 43 990 000 тенге, то есть примерно 7,3 млн рублей.
Кстати, производство нескольких моделей Li планируют локализовать в Казахстане.
Ранее «За рулем» сообщал, что новый Li L9 Livis появится и в России.
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