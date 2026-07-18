Спрос на эту модель Toyota резко обвалился

Спрос на Toyota Prius на рынке США упал на 42%

Спрос на Toyota Prius на американском рынке упал более чем на 42%. Обновленная версия лифтбека может просесть еще сильнее. Американское подразделение Toyota представило обновленный Prius 2027 модельного года. Скажем прямо: перемены – минимальные. Инженеры лишь слегка доработали блок управления климатической установкой и разбавили палитру кузовов одним свежим оттенком.

Странно, что на фоне такого скромного апдейта компания все-таки подняла ценник. Базовая версия теперь стоит от 28 755 долларов – на 205 долларов дороже, чем годом ранее.

Выбор момента для обновления выглядит, мягко говоря, неочевидным. Ведь продажи модели в Штатах за первую половину 2026-го рухнули – всего 19,5 тысячи экземпляров. А ведь еще в 2025-м за полный год американцы купили больше 56 тысяч таких машин. Настоящий провал для гибрида, который когда-то считался королем рынка.

Техническая начинка осталась прежней. Стандартная версия – это гибридная связка из двухлитрового мотора и одного электромотора. Суммарно – до 197 лошадиных сил. Если доплатить за полный привод, мощность подрастет всего на две «лошади», до 199. В топовом же исполнении Prius берет планку в 223 силы – там гибридная установка построена на том же двигателе внутреннего сгорания.

Toyota Prius

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