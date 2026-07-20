Новый дальнобойный кроссовер известной марки готовится к выходу на рынок

Новый кроссовер BYD Tang 8: опубликованы официальные фото и характеристики

Китайский автогигант BYD рассекретил внешность нового кроссовера Tang 8 – официальные снимки уже в сети. Машина, судя по всему, займет место в линейке чуть ниже флагманской модели Da Tang. Правда, не исключено, что новинка и вовсе заменит собой кроссовер Tang L, но официальных заявлений от компании пока не поступало.

BYD Tang 8

Запас хода, который анонсирует производитель, впечатляет – до 800 километров. Обещают, что все это станет возможным благодаря знаменитой батарее Blade. Однако никаких подробностей о характеристиках аккумулятора или результатах испытаний BYD пока не раскрыл. Зато в регистрационных документах уже засветился единственный электродвигатель мощностью 408 лошадиных сил. Максимальная скорость новинки – 250 км/ч.

BYD Tang 8

По габаритам Tang 8 – настоящий гигант: длина 5045 мм, ширина – 1980, высота – 1760, а колесная база составляет 2950 мм. В документах на регистрацию также указано, что кроссовер будет доступен в двух вариантах компоновки салона – на 5 и на 7 мест. Правда, и эту информацию BYD предпочел пока не подтверждать официально.

Судя по опубликованным фотографиям, дизайн Tang 8 выдержан в стилистике семейства Dynasty. Визуально автомобиль очень напоминает старший Da Tang. Среди оснащения заметен лидар – это намекает на наличие фирменного автопилота God’s Eye. Кроме того, сообщается, что новинка получит пневматическую подвеску с двухкамерными амортизаторами и интеллектуальную систему управления кузовом.

О планах китайских производителей электромобилей «За рулем» ранее подробно объяснял.