Российский завод Haval объявил о модернизации

Завод Haval в Тульской области ушел в корпоративный отпуск

20 июля 2026 года тульский завод Haval отправился в плановый корпоративный отпуск. Источники портала «Автоновости дня» в компании «Грейт Волл Мотор Рус» подтвердили эту информацию.

Во время паузы предприятие ждет серьезное обновление. Планируется установка дополнительного автоматизированного оборудования. В штамповочном цехе проведут наладку новых штампов, а вот линию сварки ждет полная модернизация.

Заодно на заводе проведут техническое обслуживание оборудования. Все эти меры, по сути, направлены на то, чтобы в будущем работа шла без простоев и сбоев.

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