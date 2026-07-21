Российский завод Haval объявил о модернизации
Завод Haval в Тульской области ушел в корпоративный отпуск
20 июля 2026 года тульский завод Haval отправился в плановый корпоративный отпуск. Источники портала «Автоновости дня» в компании «Грейт Волл Мотор Рус» подтвердили эту информацию.
Во время паузы предприятие ждет серьезное обновление. Планируется установка дополнительного автоматизированного оборудования. В штамповочном цехе проведут наладку новых штампов, а вот линию сварки ждет полная модернизация.
Заодно на заводе проведут техническое обслуживание оборудования. Все эти меры, по сути, направлены на то, чтобы в будущем работа шла без простоев и сбоев.
Ранее «За рулем» подробно писал о ситуации на российском рынке шин.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Автоновости дня