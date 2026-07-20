Аналтик Целиков: авторынок за неделю сократился еще на 3%

Подержанные электромобили Tesla, которые выглядят на первый взгляд очень привлекательно, таят в себе несколько серьезных проблем.

Эксперты рынка призывают будущих владельцев семь раз отмерить перед покупкой авто с пробегом.

Первая ловушка – это состояние батареи. Деградация аккумулятора у Tesla старше трех-пяти лет может достигать 10-15%, что напрямую сказывается на запасе хода. Замена тяговой батареи обойдется в сумму от полутора до трех миллионов рублей, что часто превышает стоимость самого автомобиля. Причем точный износ без специального оборудования и полной диагностики предсказать почти невозможно – нужно лезть в сервисные меню и делать замеры.

Вторая проблема – это стоимость страховки и ремонта. Tesla – это технологически сложный автомобиль, и каждая царапина на кузове может превратиться в головную боль. Кузовные панели часто изготавливаются из алюминия, и их правка требует особой квалификации мастеров. К тому же на ряд деталей, особенно кузовных и оптики, может уходить до нескольких месяцев ожидания под заказ. Страховка на такие машины тоже стоит значительно дороже, чем на аналоги по классу, но с ДВС.

Третья и, пожалуй, самая коварная ловушка – это программное обеспечение. Компания Tesla регулярно обновляет прошивки «по воздуху», и производитель не всегда заинтересован в поддержке старых моделей. После очередного апдейта владелец может лишиться части функций – например, условного автопилота или доступа к быстрым зарядкам Supercharger. Производитель обычно предупреждает об ограничениях заранее, но многие покупатели на вторичке узнают об этом постфактум.

Так что низкая цена в объявлении может быть лишь вершиной айсберга, под которым скрываются внушительные траты.

Комментарий эксперта

Сергей Целиков, гендиректор аналитического агентства «Автостат» считает:

«Пока нет факторов для роста авторынка. Есть глобальная причина – это существенно снизившийся платежеспособный спрос. Общее впечатление сейчас: минус по рынку будет больше, чем сейчас. От 5 до 10% точно. Горка идет сейчас книзу. Резкого падения не ожидаем, минус 40%, конечно, не будет, потому что база невысокая, не от чего так резко падать.»

О других проблемах электромобилей с пробегом «За рулем» недавно рассказал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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