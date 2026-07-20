Удлиненный Tank 300L оказался дешевле, чем ждали

В продажу вышел удлиненный внедорожник Tank 300L — компания объявила цены

Входящая в структуру Great Wall Motors автомобильная марка Tank вывела на рынок Китая внедорожник Tank 300L.

Не обошлось без приятного сюрприза: базовая модификация модели оказалась на 10 тыс. юаней дешевле, чем было объявлено ранее, – за версию Hi4-T просят 249 800 юаней. А вот более продвинутая Hi4-Z обойдется в 269 800 юаней, как и обещали.

В переводе на российские деньги реальные цены на Tank 300L в Китае составляют около 2,9 и 3,1 млн рублей по текущему курсу.

Напомним, модификации различаются силовой установкой: в первом случае с 2.0 турбо (252 л.с.) работает один электромотор (177 л.с.), что в сумме дает на 422 л.с., а во втором – сразу два (517 л.с.) в результате чего совокупная отдача доходит до 762 л.с. По габаритам Tank 300L длиннее обычного Tank 300 на 126 мм, а вот прибавка в колесной базе составила сразу 260 мм.

Ранее «За рулем» подробно рассказал, какие улучшения внесли в конструкцию Tank 300L.