У суперпопулярного в РФ внедорожника будет удлиненная версия

Китайская марка Tank представила удлиненный вариант бестселлера — Tank 300L

Китайский внедорожник Tank 300, на который приходится около половины всех продаж бренда в РФ, обзавелся новой версией.

Это удлиненный Tank 300L, который только что представили в Китае. Габаритная длина внедорожника выросла на 126 мм, при этом колесная база – сразу на 260 мм. Определенно, машина станет куда более вместительной.

На домашнем рынке «эльку» запустят сразу с двумя вариантами гибридной силовой установки. В первом в паре с 2-литровым турбомотором на 252 л.с. работает один электродвигатель на 177 л.с.; суммарная отдача – 422 л.с.

Во втором бензиновая часть та же самая, но электромоторов уже два: вместе они выдают 517 л.с., доводя совокупную мощность установки до 762 л.с. Первая версия (с одним электродвижком) стоит 259 800 юаней, вторая – 269 800 юаней; на наши деньги – 3,0-3,1 млн рублей. Продажи в КНР стартуют 19 июля.

А в России приживется такой удлиненный «трехсотый», как думаете?

Ранее «За рулем» рассказал, что Tank прилично снизил стоимость своих внедорожников в РФ.