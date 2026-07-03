Представлен совершенно новый Tank 300: рассказываем о нововведениях

Новый Tank 300 получил гибридные модификации и увеличенные габариты

Внедорожник Tank 300 пережил полноценное обновление, и теперь это совсем другая машина. Great Wall Motors, наконец-то, рассекретила официальные снимки, а предзаказы стартуют уже 6 июля.

Tank 300

Производитель кардинально пересмотрел концепцию: если раньше это был сугубо бензиновый внедорожник, то теперь ставка сделана исключительно на гибриды. Под капотом прописался 2,0-литровый мотор мощностью около 185 кВт, работающий в паре с тройной литий-ионной батареей Honeycomb Energy. Покупателям предложат на выбор две версии – Hi4-T и Hi4-Z.

Tank 300

Габариты тоже серьезно подросли: 4886 х 1984 х 1927 мм при колесной базе 3010 мм. Проще говоря, внутри стало заметно просторнее. Кстати, на крыше появился лидар – судя по всему, это заявка на продвинутый автопилот.

Изменения коснулись и дизайна: капот стал длиннее, фары перечеркнуты прямой линией, колесные диски стилизованы под классические внедорожные образцы. Некоторые комментаторы уже окрестили новинку «гибридным подражателем Рэнглеру», но с технической начинкой не поспоришь.

Tank 300

При этом кое-какие подробности остаются в тени. Например, точную стоимость объявят только ближе к старту продаж. Для сравнения: текущая версия Tank 300 в России оценивается от 4 млн рублей. Правда, в комментариях упоминается и альтернативный мотор – 3-литровая битурбо V6 с мягкогибридной системой на 48 вольт и отдачей 360 л.с., так что, возможно, официальная информация еще неполная.

Ранее «За рулем» уже сравнивал Tank 300 с другими китайскими внедорожниками в нашем большом тесте сравнивал.