Представлен достойный конкурент кроссоверов Li Auto: подробности о новинке

Опубликованы подробности об оснащении кроссовера Yijing X9 от Dongfeng и Huawei

Новый китайский кроссовер Yijing X9, разработанный при участии партнера Huawei, получил целый ряд фирменных технологий. Например, мультимедийная система с поддержкой искусственного интеллекта, а еще комплекс безопасности с 896-линейным лидаром, который строит трехмерную карту окружения. Электроника тут умеет предсказывать, как изменится дорожная обстановка, и молниеносно реагировать на угрозы – по сути, это уже почти автопилот.

Yijing X9

Пока производитель анонсировал только шестиместную версию, но, скорее всего, позже появятся и другие варианты. Салон буквально нашпигован дисплеями: их целых десять. Среди них – два сенсорных монитора с диагональю 17,2 дюйма, проекционный экран с дополненной реальностью, плюс потолочный телевизор и классическая цифровая приборка. Развлекаться тут можно долго.

Интерьер Yijing X9

Надежность Yijing X9, как заявляют, на высоте: 92% кузова сделано из прочной стали, а само шасси алюминиевое. Подвеска адаптивная, двухкамерная, а аккумулятор защищен трехслойной броней от повреждений. Спереди установлены фары, способные в автоматическом режиме менять направление и яркость луча. Сзади – фонари, в которые встроили 1172 светодиода: при включении они создают иллюзию звездного неба, выглядит это эффектно.

Интерьер Yijing X9

Силовая гамма включает как чистый электромобиль, так и гибрид. Под капотом гибридной версии – 1,5-литровый мотор-генератор, а общий запас хода достигает 1200 километров. Электрическая модификация получит два мотора. Все подробности раскроют в конце августа во время автосалона в Чэнду – там же стартуют и продажи.

О других технологичных новинках «За рулем» недавно рассказал.