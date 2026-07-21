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Возврат билетов на поезд может сильно подорожать: какие готовятся изменения?

ФАС предложила ограничить плату за возврат ж/д билетов до 10% от стоимости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой изменить правила возврата железнодорожных билетов. Ведомство предлагает отменить госрегулирование стоимости этой услуги, но установить потолок: брать с пассажира не больше 10% от цены самого билета.

Сейчас плата за возврат средств за неиспользованный проездной документ контролируется государством. С 2020 года, на фоне пандемии коронавируса, ее снизили до минимума. Как оказалось, это привело к неожиданным последствиям: количество возвратов билетов выросло более чем втрое по сравнению с допандемийными временами, пояснили в службе.

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Цифры выглядят внушительно. По данным перевозчиков, только за 2025 год пассажиры сдали обратно свыше 25 миллионов билетов. Вот только повторно выкупают из них лишь 5,9 миллиона мест. Получается, около 9 миллионов мест в поездах так и остаются невостребованными. Причем больше половины всех отказов от поездок оформляют за пять дней до отправления или еще позже.

Логика чиновников проста: если возврат станет чуть дороже, люди будут тщательнее планировать поездки. В ФАС рассчитывают, что новая мера сократит количество сданных билетов, уберет искусственный дефицит мест и повысит их доступность – особенно в сезон, когда спрос зашкаливает.

Проект соответствующего приказа уже разработан. Согласно документу, перевозчикам дадут право самим устанавливать размер сбора за возврат, но не выше установленного 10-процентного лимита. Ведомство подчеркивает: эту идею поддержал Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД».

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Источник:  ria.ru
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