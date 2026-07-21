Почему не будет больших скидок на новые автомобили в 2026 году

Эксперт Овчинникова: Массовой распродажи новых авто на российском рынке не будет

Заместитель генерального директора АГ «Авилон» Юлия Овчинникова рассказала, что скидки на автомобильном рынке до конца 2026 года сохранятся, но массовой распродажи, сопоставимой с прошлым годом, не ожидается. В прошлом году рынок столкнулся с обратной ситуацией: склады ломились от машин, и продавцы скидывали цены, порой работая в минус. Сейчас производители и импортеры взялись за ум – объемы поставок и производства стали гораздо аккуратнее соотносить с реальным покупательским спросом.

За первые шесть месяцев 2026-го россияне купили 608,6 тыс. новых легковушек. Интересно, что количество выпущенных и ввезенных машин практически совпало с этой цифрой. Избыток, который мог бы спровоцировать тотальную распродажу, попросту не формируется. Экономических предпосылок для глобального снижения цен сейчас нет.

Более того, в некоторых нишах мы наблюдаем прямо противоположный тренд – дефицит. Покупатели уже не выбирают, а ждут.

Например, ряд востребованных электромобилей продается дороже рекомендованной розничной цены. А по некоторым позициям очередь на поставку растягивается на два-три месяца. Зачем дилеру устраивать акции, если на машину и так сформирована очередь? Смысла в субсидировании такого товара нет.

Вот вам еще один показательный сегмент – подключаемые гибриды. За первое полугодие их продажи подскочили более чем вдвое, достигнув 30,7 тыс. штук. Только в июне реализовали свыше 6,1 тыс. таких авто – на 23% больше, чем в мае, и в 2,7 раза больше, чем год назад.

Очевидно, что на самые ходовые гибриды серьезных скидок до конца года ждать не стоит. Скорее, клиенту придется выбирать из того, что есть в наличии – конкретные цвета и комплектации, а не охотиться за дополнительной выгодой.

Кое-где скидки все-таки возможны, но они будут точечными. Речь идет о машинах предыдущих лет выпуска, уходящих поколениях, непопулярных комплектациях или моделях, застоявшихся на складе. В массовом сегменте реальная выгода составит около 5-10%. На отдельные автомобили прошлых лет – до 10-15%, правда, такие предложения обычно привязаны к кредиту, трейд-ину или прочим условиям и ограничены конкретной машиной.

А вот на популярные новинки, электрокары, гибриды и самые ликвидные исполнения рассчитывать на серьезное снижение цены точно не стоит.

Так что распространенная стратегия «подожду декабрьских распродаж» в этом году может не сработать. Как предупредила эксперт, покупатель рискует получить не большую скидку, а меньший выбор, более долгое ожидание или еще более высокую цену.

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