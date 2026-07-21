Почему не будет больших скидок на новые автомобили в 2026 году
Заместитель генерального директора АГ «Авилон» Юлия Овчинникова рассказала, что скидки на автомобильном рынке до конца 2026 года сохранятся, но массовой распродажи, сопоставимой с прошлым годом, не ожидается. В прошлом году рынок столкнулся с обратной ситуацией: склады ломились от машин, и продавцы скидывали цены, порой работая в минус. Сейчас производители и импортеры взялись за ум – объемы поставок и производства стали гораздо аккуратнее соотносить с реальным покупательским спросом.
За первые шесть месяцев 2026-го россияне купили 608,6 тыс. новых легковушек. Интересно, что количество выпущенных и ввезенных машин практически совпало с этой цифрой. Избыток, который мог бы спровоцировать тотальную распродажу, попросту не формируется. Экономических предпосылок для глобального снижения цен сейчас нет.
Более того, в некоторых нишах мы наблюдаем прямо противоположный тренд – дефицит. Покупатели уже не выбирают, а ждут.
Например, ряд востребованных электромобилей продается дороже рекомендованной розничной цены. А по некоторым позициям очередь на поставку растягивается на два-три месяца. Зачем дилеру устраивать акции, если на машину и так сформирована очередь? Смысла в субсидировании такого товара нет.
Вот вам еще один показательный сегмент – подключаемые гибриды. За первое полугодие их продажи подскочили более чем вдвое, достигнув 30,7 тыс. штук. Только в июне реализовали свыше 6,1 тыс. таких авто – на 23% больше, чем в мае, и в 2,7 раза больше, чем год назад.
Очевидно, что на самые ходовые гибриды серьезных скидок до конца года ждать не стоит. Скорее, клиенту придется выбирать из того, что есть в наличии – конкретные цвета и комплектации, а не охотиться за дополнительной выгодой.
Кое-где скидки все-таки возможны, но они будут точечными. Речь идет о машинах предыдущих лет выпуска, уходящих поколениях, непопулярных комплектациях или моделях, застоявшихся на складе. В массовом сегменте реальная выгода составит около 5-10%. На отдельные автомобили прошлых лет – до 10-15%, правда, такие предложения обычно привязаны к кредиту, трейд-ину или прочим условиям и ограничены конкретной машиной.
А вот на популярные новинки, электрокары, гибриды и самые ликвидные исполнения рассчитывать на серьезное снижение цены точно не стоит.
Так что распространенная стратегия «подожду декабрьских распродаж» в этом году может не сработать. Как предупредила эксперт, покупатель рискует получить не большую скидку, а меньший выбор, более долгое ожидание или еще более высокую цену.
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