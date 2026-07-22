Седан Geely установил мировой рекорд

Седан Geely Galaxy A7 EM проехал 2608 км без дозаправки

Китайский автопроизводитель Geely официально подтвердил: его седан Galaxy A7 EM сумел проехать без единой дозаправки и подзарядки аккумулятора 2608,36 километра. Это абсолютный рекорд среди всех серийных гибридных седанов, официально зафиксированный представителями Книги рекордов Гиннесса. Показатель более чем на 200 км перекрыл прошлое достижение в этом классе.

Машина отправилась из города Шангри-Ла в Дечен-Тибетском автономном округе и финишировала в мегаполисе Гуанчжоу, который находится в дельте Жемчужной реки. Путь занял целых пять дней и выдался непростым – на маршруте встречались и горные серпантины, и скоростные трассы, и перегруженные городские улицы. Наблюдали за всей этой длинной поездкой специально приглашенные представители Книги рекордов Гиннесса.

В основе такого результата лежит подключаемая гибридная установка EM AI Super Hybrid 2.0. По заявлению производителя, бензиновый двигатель здесь обладает рекордным термическим КПД – 47,26%, что выше, чем у любого другого серийного авто. Пару ему составляет гибридная трансмиссия с эффективностью 93,1%. Кстати, в систему управления зашиты алгоритмы искусственного интеллекта – они помогают экономить топливо примерно на 15%.

Что касается тяговой батареи Aegis Golden Brick – ее емкость составляет 28,3 кВт·ч. Полного заряда хватает на 235 км чисто на электротяге. Причем поддерживается быстрая зарядка постоянным током на 75 кВт: восполнить запас с 30 до 80% можно всего за 15 минут. Компания также хвастается живучестью аккумулятора – ранее он пережил пробитие корпуса восемью стальными иглами, сильную деформацию, выстрел и даже наезд 36-тонного танка.

Geely Galaxy A7

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