Лого ЗаРулем
#
Журнал на домРазборка неделиЧто с бензином?АвтоподборСкидкиАвтомаслаДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Nissan проводит масштабный отзыв своих машин: раскрыты причины

Nissan отзовет более 168 тысяч авто из-за неверной таблички

Японский автопроизводитель Nissan Motor отзывает в США 168 149 автомобилей из-за неверно указанной на сертификационной этикетке максимальной допустимой нагрузки на ось. Об этом сообщило агентство Reuters  со ссылкой на данные Национального управления по безопасности дорожного движения США.

БРЕНД ГОДА «ЗА РУЛЕМ» Премия потребительского доверия проводится ежегодно. Миссия премии – помочь потребителю в выборе товара.
ГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШИХ

Отзыв коснется некоторых внедорожников Nissan Armada, Infiniti QX56 и Infiniti QX80. Неправильно указанная максимально допустимая нагрузка на ось может привести к случайному перегрузу транспортного средства и его поломке, указали в ведомстве.

Как пишет Reuters, дилеры бесплатно поменяют наклейки, Nissan также вышлет новые наклейки владельцам авто по почте.

Ранее «За рулем» объяснил, почему не будет больших скидок на новые автомобили в 2026 году.

Источник:  Reuters
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle