Рассекречен новый седан популярной марки: он стоит 1 млн рублей

BYD анонсировал новый седан Seal 06 с запасом хода около 2000 км

Китайский автогигант BYD опубликовал первые официальные снимки обновленного Seal 06 – модель 2027 года предстала в кузове гибридного седана.

На фото видно, что машина получила совершенно иной перед: новый бампер с крупным многоугольным воздухозаборником и аккуратными прорезями по бокам. Оптика стала вытянутой, а рисунок дневных ходовых огней изменился – теперь это изогнутые светодиодные полосы. Сзади, к слову, никуда не делся сквозной фонарь. Но главная деталь – лидар на крыше. Его установка прямо намекает на то, что седан теперь умеет автономно управляться.

Под капотом все те же 1,5 литра и атмосферник мощностью до 101 лошадиной силы. В паре с ним работают батареи, которые дают возможность проехать на чистом электричестве от 170 до 230 км. А вот суммарный запас хода, как и у предшественника, впечатляет – около 2000 км без дозаправки. Размеры новинки: 4870 мм в длину, 1890 в ширину, 1495 в высоту, плюс колесная база в 2820 мм.

Цены и полный список комплектаций официально не названы. Однако нынешняя версия седана в Китае стартует с 92 800 юаней – это примерно 1,07 млн рублей по текущему курсу. Обновленный Seal 06, скорее всего, останется в той же ценовой вилке.

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