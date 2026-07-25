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Запас хода 2000 км, цена всего миллион рублей — представлен новый солидный седан

BYD представила обновленный гибридный седан Seal 06 за 1 млн рублей

Компания BYD готовит к выпуску обновленную версию седана Seal 06. У машины сменился передний бампер – теперь там многоугольный воздухозаборник и аккуратные вентиляционные прорези по бокам. Головная оптика стала вытянутой, с изогнутыми линиями и встроенными светодиодными ходовыми огнями. Сзади, как и раньше, красуется эффектная сквозная световая полоса.

BYD Seal 06
BYD Seal 06

Но главная деталь, которая сразу бросается в глаза, – лидар на крыше. Именно он станет своеобразной «фишкой» нового поколения модели, намекая на продвинутые системы помощи водителю.

BYD Seal 06
BYD Seal 06

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Под капотом все серьезно: стоит 1,5-литровый мотор, выдающий до 101 лошадиной силы. В паре с ним работают аккумуляторы, которые позволяют проехать на чистом электричестве от 170 до 230 километров. Неплохой показатель для гибрида.

Габариты новинки следующие: длина – 4870 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1495 мм, а колесная база достигает 2820 мм. Внутри, судя по цифрам, должно быть просторно.

BYD Seal 06
BYD Seal 06

Официальных цен и списка комплектаций пока нет. Однако текущая версия в Китае продается от 92 800 юаней – это примерно 1,07 миллиона рублей по нынешнему курсу. Есть все основания полагать, что обновленный седан будет стоить где-то в этих же пределах.

Ранее «За рулем» уже уже рассказывал о том, как Hyundai полностью переработал один из своих кроссоверов.

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Источник:  Российская газета
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