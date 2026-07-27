BMW X5 получил удлиненную версию: подробности

BMW показал кроссовер X5 для рынка КНР с удлиненной колесной базой

Издание Autohome обнародовало первые изображения и техданные кроссовера X5, ориентированного на китайский рынок. Мировой дебют модели прошел в конце июня 2026 года.

Адаптация BMW X5 для китайского рынка

Главное изменение – растянутая на 130 мм колесная база, которая теперь достигает 3165 мм. Прибавка пошла исключительно на задние двери, чтобы пассажирам на втором ряду стало просторнее и комфортнее.

Внешность осталась в фирменном ключе, но фары получили интересную опцию: ходовые огни могут отображать латинскую букву X и диагональные линии, отсылающие к дизайнерской концепции Neue Klasse.

В салоне установят мультимедиа с отдельным экраном для пассажира и операционную систему, адаптированную под местные сервисы и привычки. Вдобавок предложат задний диван на трех человек с выдвижными опорами для ног – они приводятся сервоприводами.

Комплекс водительских ассистентов тоже переработали с учетом китайской специфики: в его разработке участвовала компания Momenta из Поднебесной.

Моторы, запас хода и новое поколение

Под капотом предложат бензиновую рядную «шестерку» B58 объемом 3,0 литра. Ее форсировали до 400 л. с. и 580 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» займет 5,3 секунды.

Электрический вариант обещает запас хода больше 1000 км по местному измерительному циклу. Интересно, что европейский iX5 60 xDrive с 578 силами проезжает только от 645 до 845 км – такая разница, скорее всего, объясняется разными методиками замера.

Продажи обеих версий – бензиновой и полностью электрической – в Китае начнутся в 2027 году.

Новый X5 построен на платформе Neue Klasse. Среди заметных фишек – дверные ручки BMW Winglets: электропривод распахивает дверь одним нажатием. Машина также оснащается адаптивным шасси и системой Adaptive Chassis Professional, подавляющей крены кузова.

В России дилеры уже принимают предварительные заказы. Первые экземпляры доберутся до покупателей в декабре 2026 года.

Ранее «За рулем» сообщал о планах Ford перевести свой кроссовер на китайскую платформу.

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