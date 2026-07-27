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Один из самых популярных кроссоверов Ford «переедет» на китайскую платформу

Преемник кроссовера Ford Kuga будет построен на платформе Geely

Ford подтвердил, что работает над преемником популярной модели Kuga. Будущая новинка будет относиться к тому же классу, что и Volkswagen Tiguan. Любопытная деталь: в основе кроссовера ляжет платформа, разработанная китайской Geely.

Ford Kuga
Ford Kuga

Руководитель европейского отделения Ford поделился первыми подробностями. Он отметил, что внешность автомобиля – целиком заслуга американских дизайнеров, и она будет непохожа на другие модели. Внутри обещают много свободного пространства. Представитель бренда также заявил, что машина порадует высокими эксплуатационными качествами.

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Производство наладят на заводе в Испании. Интересно, что там же будут собирать еще два совершенно новых паркетника от Geely, ориентированных на европейский рынок. Американцы планируют выпускать на этом предприятии машины с разными типами двигателей – от чисто электрических до гибридных схем, включая EREV.

Силовые установки для новинки Ford возьмет у китайского партнера. Мало того – компания будет использовать и другие комплектующие от Geely, чтобы серьезно сэкономить на производстве. Публичный показ кроссовера намечен на 2029 год.

О том, как Hyundai полностью перерабатывает свои кроссоверы, «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  Авто Mail
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