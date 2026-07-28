Такого Haval Jolion вы еще не видели: новый кроссовер замечен во время тестов

В Китае на тестах замечен обновленный кроссовер Haval Jolion Max (Xiaolong)

Обновленный Haval Jolion Max засветился на дорожных испытаниях в Китае – там эта модель известна как Xiaolong. История у машины, прямо скажем, непростая: на домашнем рынке ее продавали с 2023 года исключительно как подключаемый гибрид, но спрос оказался таким низким, что кроссовер пришлось довольно быстро убрать с витрин.

Тем временем модель начали продвигать за рубежом, причем с обновленным дизайном. Чили, например, стала одной из первых стран, где стартовали продажи, и блогеры уже успели разобрать новинку по косточкам. Теперь же, судя по шпионским фото, в Китае готовят очередной рестайлинг.

Haval Jolion Max (Xiaolong)

Внешность кроссовера перекроили весьма деликатно. Передок по-прежнему щеголяет закрытой панелью без традиционной радиаторной решетки, а воздух в салон загоняет массивный бамперный воздухозаборник. Т-образные фары никуда не делись. Профиль тоже не тронули: двери открываются обычными ручками, колесные арки украшены пластиком. При беглом осмотре кормы сразу бросаются в глаза фонари – их унифицировали с российским Haval F7.

Поскольку внешних правок практически нет, можно предположить, что и размеры пересматривать не стали: длина – 4600 мм, ширина – 1877 мм, высота – 1675 мм, а колесная база – 2710 мм.

А вот внутри все куда интереснее. Трехспицевый руль ушел в историю, уступив место более современной двухспицевой «баранке», которая уже знакома по большинству свежих машин марки. Главное же новшество – архитектура передней панели. Вместо прежнего сдвоенного блока дисплеев теперь установлены отдельные экраны: виртуальная приборка и «парящий» тачскрин мультимедиа.

Рычаг коробки передач сохранил привычное местонахождение за рулем, а центральный тоннель организовали с умом: появились площадки для двух беспроводных зарядок, ниша под мелочевку и два подстаканника. Дверные карты решено было оставить прежними.

Интерьер Haval Jolion Max (Xiaolong)

Что касается техники, на глобальных рынках Jolion Max изначально доступен в трех ипостасях: чисто бензиновый, классический гибрид и полностью электрический. Однако попавшийся фотошпионам прототип из Поднебесной оснащен параллельной гибридной системой с возможностью подзарядки от розетки. Вероятнее всего, такой вариант нацелен именно на местных покупателей, хотя исключать появление этой версии на экспорте тоже не стоит.

Для справки: тот самый непопулярный китайский Xiaolong оснащался 1,5-литровым атмосферником мощностью 101 л.с., которому помогал 156-сильный электромотор. Суммарная отдача достигала 252 л.с., привод – только передний. Клиентам на выбор давали батареи на 9,4 или 19,3 кВт·ч, чего хватало на пробег от 52 до 110 километров исключительно на электротяге.

Бензиновые версии для экспортных рынков имеют свои нюансы. Базовый вариант оснащен 1,5-литровым мотором с отдачей 141 л.с., альтернативный двигатель форсирован до 171 л.с. Тяга в обоих случаях передается на колеса передней оси через 7-ступенчатого робота.

О появлении на рынке обновленной версии популярного кроссовера «За рулем» уже уже рассказывал.

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