На рынок вышла обновленная версия популярного кроссовера всего за миллион рублей

Продажи GAC GS4 пятого поколения стартовали в Китае с ценами от 1 млн рублей

Концерн GAC официально запустил реализацию кроссовера GS4 пятого поколения на китайском рынке. Новинка получила общую платформу с моделями Aion и Toyota, причем под капотом у нее – знакомый по предшественнику мотор.

Машину сертифицировали еще в мае. Затем, в июне, производитель рассекретил ее официальные снимки, а в начале июля в КНР уже попались «живые» экземпляры. И вот теперь кроссовер добрался до дилеров.

На самом деле «пятый» GS4 – это глубоко переработанная версия паркетника GAC Aion i60. Последний, к слову, близкий родственник GAC Aion V и Toyota bZ3X. Так что полностью новой разработкой его называть нельзя.

Кузов и оптика у новинки практически такие же, как у Aion i60. Но отличия все же есть: иной передний бампер и полноценная радиаторная решетка (у Aion воздухозаборник спрятан в нижнюю часть бампера). Колеса – на 17 или 18 дюймов.

Габариты новинки: 4680 х 1860 х 1660 (1675) мм при колесной базе 2770 мм. Для сравнения, актуальная для России версия GS4 немного отличается: 4685 х 1901 х 1690 мм и 2750 мм между осями.

Салон тоже позаимствован у Aion i60: лаконичная передняя панель, двухспицевый руль. Стандартное оснащение включает 8,88-дюймовую приборку и внушительный 15,6-дюймовый дисплей мультимедиа с искусственным интеллектом.

Что касается силовых агрегатов – тут никаких сюрпризов. Если Aion i60 может быть гибридом или электрокаром, то новый GS4 предложен исключительно с бензиновым мотором.

«Начинка» досталась от предшественника, который продавался в Китае. Речь идет о турбомоторе 1.5 на 177 л.с. и семиступенчатом роботе. Привод – только передний.

На выбор – три комплектации. Базовая уже включает цифровую «приборку», мультимедиа, климат-контроль, камеру заднего вида и обычный круиз-контроль.

Средняя версия добавляет камеры кругового обзора. Топовая – еще беспроводную зарядку, подогрев и вентиляцию передних кресел, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль, а также системы автоторможения, распознавания знаков и предотвращения выезда с полосы.

Цены без учета акций: от 87 800 до 100 800 юаней. По текущему курсу это примерно 1 017 000 – 1 167 000 рублей.

Российский рынок GS4 освоил только в прошлом году, так что быстрой смены поколений ждать не стоит.

Сейчас у нас кроссовер предлагается с турбомотором 1.5 (170 л.с.), семиступенчатым роботом и передним приводом в базе. Более дорогие версии – с турбодвигателем 2.0 (231 л.с.), классическим восьмиступенчатым автоматом и полным приводом.

Цены на текущий GAC GS4 2026 модельного года – 3 299 000 – 3 949 000 рублей без спецпредложений.

Ранее в «За рулем» обсуждались и другие выгодные предложения на рынке кроссоверов.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!