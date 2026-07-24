Скидка — почти миллион: в программу господдержки включили три отличных кроссовера

ESTEO Exlantix ET, ET8 и V27 включены в программу поддержки электромобилей (NEV)

Премиальный бренд ESTEO объявил, что его флагманские модели – Exlantix ET, Exlantix ET8 и V27 – официально вошли в российскую государственную программу поддержки электромобилей (NEV). Теперь на все три последовательных гибрида (REEV) распространяется фиксированная выгода в 925 тысяч рублей. К слову, новинка ESTEO MX не попадает под субсидию.

Exlantix V27, Exlantix ET8, Exlantix ET

Exlantix ET

Exlantix ET – это полноразмерный гибридный внедорожник, рассчитанный на тех, кто не готов жертвовать ни комфортом, ни динамикой. Автомобиль оснащён современной последовательной гибридной установкой, суммарный запас хода достигает 1180 км. С нуля до сотни машина разгоняется за 4,8 секунды, а внутри – полный набор премиального оснащения и просторный салон, ориентированный на безоговорочный комфорт пассажиров.

Exlantix ET8

Второй участник программы – шестиместный внедорожник Exlantix ET8, относящийся к F-классу. При длине 5,2 метра и колёсной базе 3120 мм он использует ту же последовательную схему REEV: 1,5-литровый турбомотор работает как генератор, колёса приводятся электродвигателями. Запас хода по смешанному циклу – 1100 км, разгон до 100 км/ч – 5,4 секунды.

Что касается интерьера, здесь установлена 30-дюймовая панель с разрешением 6K, 15,6-дюймовый потолочный экран для пассажиров второго ряда, аудиосистема на 2000 Вт с 23 динамиками и встроенный холодильник. Всё это, по заявлению производителя, должно обеспечивать действительно высокий уровень комфорта.

ESTEO V27

Третья модель в списке – ESTEO V27, дебютный внедорожник V-серии. Он создавался для дальних поездок и сложных дорожных условий, включая широкий диапазон температур. Гибридная установка имеет термический КПД двигателя 45,79%, электромотор выдаёт 335 кВт, разгон до сотни занимает 5,9 секунды. Батарея ёмкостью 34,3 кВт·ч даёт совокупный запас хода не менее 800 км.

Кроме того, V27 отличается выразительным брутальным дизайном, интеллектуальным полным приводом и восемью режимами движения для разных покрытий. В сочетании с высоким уровнем безопасности это, по мнению инженеров, формирует новый стандарт для технологичного внедорожника.

Участие в госпрограмме делает покупку всех трёх моделей существенно доступнее. С фиксированной выгодой почти в миллион рублей приобретение флагманских гибридов Exlantix ET, ET8 и V27 становится гораздо привлекательнее для российских покупателей, которые ищут современные технологии без компромиссов в повседневной эксплуатации.