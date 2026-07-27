Рынок электрокаров показал резкий рост: подробности

Алиханов: Продажи электрокаров и гибридов в РФ за первое полугодие выросли вдвое

Заявления чиновников об успехах рынка электромобилей часто воспринимаются скептически, однако цифры говорят сами за себя. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов обнародовал статистику, которая действительно впечатляет.

Продажи новых машин на электротяге и гибридов за первую половину 2026-го подскочили ровно в два раза по сравнению с аналогичным периодом года минувшего. Речь идет о 54 тысячах реализованных экземпляров.

«Рынок электрокаров и гибридов себя неплохо чувствует. Мы по сравнению с прошлым годом выросли примерно в два раза. Первое полугодие 2026-го – 54 тысячи новых проданных электрокаров и гибридов», – привел конкретные данные глава Минпромторга.

Отдельно министр уточнил, что именно вкладывается в понятие «гибрид». По сути, это тандем традиционного двигателя внутреннего сгорания с батареей и электромотором, причем последние сильно доминируют в схеме – работают либо последовательно, либо параллельно. Алиханов также подчеркнул, что прирост обеспечили известные российские бренды, чье производство сосредоточено в особой экономической зоне под Липецком. Более того, в самом скором времени модельный ряд пополнится примерно десятком новинок от разных компаний.

Среди таких проектов – давно ожидаемый электрокар Атом, детище компании «Кама». Его уже начали отгружать покупателям 17 июля, и завершить этот этап планируется к середине октября. В дальнейших планах производителя, кстати, передать клиентам еще как минимум три тысячи серийных автомобилей до окончания текущего года.

«За рулем» ранее рассказал, что популярный кроссовер обновился и подешевел до миллиона рублей.

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