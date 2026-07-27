«Обсох» на трассе в разгар топливного кризиса — как действовать в этой ситуации?

Инструкция для водителей летом 2026: что делать, если кончился бензин на трассе

По данным 110km.Ru, летом 2026 года привычные способы раздобыть горючее на трассе практически не работают. Запрет на продажу топлива в канистры стал нормой для большинства АЗС, водители отказываются делиться даже минимальными запасами, а дефицит бензина превратил любую остановку с пустым баком в нетривиальную задачу. Паниковать, впрочем, точно не стоит – холодная голова и верный порядок действий выручают даже в таких жестких условиях.

Первым делом – безопасная остановка. Почувствовали, что мотор теряет тягу и до заправки уже не дотянуть? Не пытайтесь выжать из машины последние метры. Плавно снижайте скорость и уходите с проезжей части как можно дальше, пока автомобиль еще слушается руля. Широкая обочина или площадка отдыха подойдут идеально. Сразу после остановки включайте «аварийку» и ставьте знак аварийной остановки минимум за 30 метров от машины: это требование правил, которое на скоростных трассах реально спасает жизни. В сумерках и при плохой видимости обязательно надевайте светоотражающий жилет – без него человек на обочине практически сливается с дорогой, а яркая полоса делает вас заметным за сотни метров.

Пассажиры – следующая головная боль. Их нужно увести подальше от потока, в идеале – за ограждение. Стоять у машины или, того хуже, пытаться ловить попутку прямо на трассе нельзя: на высокой скорости реакция водителей попросту не успевает сработать. Заприте автомобиль, держите при себе документы и телефон. Все это пригодится буквально через минуту.

Теперь о главном разочаровании нынешнего лета. Рассчитывать, что кто-то из проезжающих отольет вам пару литров, бессмысленно. Горючего не хватает всем, к тому же переливать бензин в случайную тару запрещают элементарные нормы безопасности. А заправки, как уже говорилось, продают топливо строго в бак – канистры в приоритете почти нигде не пропускают. Поэтому самый надежный путь – сразу звонить профессионалам. Есть подписка на автоклуб или техпомощь в полисе? Набирайте их номер первыми: приедут либо с топливом, либо с эвакуатором. Крупные сети АЗС тоже часто держат собственные мобильные бригады. В условиях топливного кризиса это не просто самый безопасный, а, по сути, единственный реальный вариант.

Если со спецслужбами по каким-то причинам не сложилось, остается эвакуатор до ближайшей работающей станции. Да, это деньги, зато никаких рискованных экспериментов. Категорически нельзя пытаться катиться на нейтрали: на автоматах это вообще запрещено, а на механике чревато отказом усилителей тормозов и руля, которые завязаны на работающий мотор. Буксировка случайным попутчиком без подготовки – тоже верный шанс попасть в ДТП на оживленной трассе. И уж тем более забудьте про пластиковые бутылки для переноски горючего: статическое электричество в такой таре накапливается моментально, а возгорание может случиться от малейшей искры.

Профилактика – лучшая защита от нервотрепки. Не стоит ждать, пока на приборке загорится лампочка уровня топлива. На большинстве моделей она зажигается, когда в баке плещется всего 5-7 литров, а это от силы 50-70 километров хода. В пробках, горах или с полной загрузкой аппетиты двигателя растут еще быстрее. Заранее наметьте на маршруте точки с крупными сетевыми заправками – там вероятность найти бензин всегда выше. И обязательно держите в телефоне контакты служб помощи, эвакуаторов и адреса ключевых АЗС. Поверьте, эти пара минут подготовки окупятся сторицей.

Нюансы для альтернативных видов топлива

Если у вас электрокар или машина с ГБО, сценарий меняется лишь в деталях. Владельцам электромобилей в случае разряда батареи точно так же нужно безопасно остановиться и вызвать спецпомощь с мобильной зарядкой или эвакуатором. А водителям авто на ГБО стоит трезво оценивать, на каком топливе они едут в данный момент. Нередко человек обнаруживает пустой газовый баллон уже после того, как стрелка бензина тоже упала к нулю. Двойной резерв – это миф, если не следить за обоими баками.

С точки зрения закона водитель обязан контролировать техническое состояние машины, а наличие топлива – его часть. Если остановка с пустым баком спровоцирует аварию, этот факт обязательно всплывет при разборе происшествия. Так что грамотная остановка – это не только про ваше спокойствие, но и про вполне конкретную юридическую защиту. В стрессовой ситуации главный враг – спешка и необдуманные решения. Действуйте по четкому алгоритму и доверяйте профессионалам – это работает даже при остром дефиците бензина и общей напряженности на дорогах.

Ранее «За рулем» сообщал, что в ряде регионов очереди за бензином уменьшились.

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