Водители могут выдохнуть: в ряде регионов уменьшились очереди за бензином
По данным ТАСС, в 45 российских регионах очереди на АЗС заметно сократились. Местные власти подтверждают: на десяти территориях Центрального федерального округа и стольких же субъектах Северо-Запада ситуация улучшилась. Позитивные сдвиги затронули также шесть областей и республик Приволжья, один уральский регион, пять дальневосточных, шесть сибирских, два северокавказских и пять южных.
Где сохраняется ажиотаж
В центральной части страны повышенный спрос пока фиксируют только в Тамбовской области. Что касается Северо-Западного округа, то здесь большинство заправок уже работают в штатном режиме. Правда, Мурманская и Ленинградская области все еще ощущают наплыв водителей.
Приволжье демонстрирует пеструю картину. Скажем, в Ижевске (Удмуртия) очереди выстраиваются лишь по вечерам – как раз когда станции пополняют запасы. А в Чувашии длина верениц скачет в зависимости от цен на разных АЗС.
Уральские регионы – Свердловская, Челябинская, Тюменская области, а также ХМАО – пока не избавились от столпотворений у колонок. Зато на Ямале все успокоилось.
На Дальнем Востоке очаги напряженности встречаются местами. В Хабаровском крае, к примеру, проблема полностью не решена.
Сибирь, в целом, дышит ровно, но исключения есть. В Томской области до сих пор заметны очереди, часть заправок и вовсе закрыта. Похожая картина – в Алтайском и Красноярском краях, а также в Тыве.
На Юге и Кавказе – относительный порядок. Остаточные очереди фиксируют в Чечне, Кабардино-Балкарии, Севастополе и Крыму.
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