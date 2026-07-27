Почему в поезде нельзя постелить свое белье? Строгое правило РЖД

РЖД напомнили правила использования постельного белья в поездах

Споры о том, обязательно ли платить за постельное белье в поездах, не утихают среди пассажиров: одни хотят уберечь бюджет, другие – избежать контакта с казенной тканью. Кажется, чего проще – кинуть в чемодан свою наволочку и простыню, а проводнику не доплачивать. Однако реальность устроена иначе.

Почему матрас и подушка недоступны без оплаты белья

При покупке билета любой пассажир автоматически получает право на матрас, подушку и одеяло – это базовое оснащение, включенное в тариф. А вот за наволочку, простыню, пододеяльник и полотенце придется доплатить отдельно.

Стоимость зависит от класса вагона: в плацкарте – около 150 рублей, в купе – примерно 200, в фирменных составах цена доходит до 360 рублей с человека.

На первый взгляд сумма скромная, но для тех, кто катается часто или везет семью, она становится заметной. Главный подвох кроется в санитарных правилах: если вы решаете сэкономить и не берете платный комплект, то автоматически теряете право пользоваться и матрасом, и подушкой, и одеялом. Аргумент перевозчика прост – без сменного белья эти предметы считаются не прошедшими обработку и касаться их запрещено.

Можно ли обойти запрет с собственной простыней

Тут возникает логичный вопрос: а если я привезу личную простыню и наволочку, застелю ими казенный матрас и не прикоснусь к казенному белью? Увы, правила РЖД такого хода не предусматривают. По сути, если вы не заплатили за комплект, вам нельзя даже дотрагиваться до матраса, подушки и одеяла – все равно, есть поверх ваша ткань или нет. С точки зрения перевозчика, это прямое нарушение санитарных норм, и никакие отговорки про готовность постирать все после поездки не принимаются.

Единственный законный путь – захватить с собой абсолютно все: не только наволочку и простыню, но и собственный матрас, подушку и одеяло. В этом случае вы пользуетесь исключительно личными вещами, на казенное имущество не претендуете, и проводник, хоть и поглядит с недоумением, придраться не сможет. Правда, тащить с собой полноценный спальный набор – затея так себе, особенно если багаж и без того тяжелый или предстоит несколько пересадок. Для большинства пассажиров такой вариант выглядит нелепо.

Что делать, если причина не в деньгах, а в аллергии

Впрочем, есть категория путешественников, для которых вопрос упирается не в финансы, а в здоровье: аллергия на моющие средства, чувствительная кожа или просто брезгливость к чужому текстилю. Для них существует комфортное и абсолютно легальное решение: оплатить стандартный комплект белья – получив, тем самым, доступ к матрасу и подушке, – а поверх расстелить свою простыню, надеть свою наволочку и использовать свой пододеяльник. Проводники к такому подходу относятся спокойно – деньги уплачены, санитарные требования соблюдены.

Это, пожалуй, самый разумный компромисс: вы получаете чистоту личного текстиля и не нарушаете правила. В итоге экономить 150-360 рублей, отказываясь от белья, чтобы потом всерьез раздумывать о перевозке матраса, – идея сомнительная. Гораздо проще оплатить комплект, а при необходимости накрыть его своим.

К слову, ранее появлялась информация о том, что в обновленных плацкартах полностью пересмотрят конструкцию столиков, а продажи билетов на южные направления на время блокировались – пассажирам приходилось искать обходные пути.

О правилах и тех, кто с ними не согласен: «За рулем» недавно выяснил, в каких округах Москвы живут самые злостные нарушители правил парковки.

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