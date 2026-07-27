В этих округах Москвы живут самые злостные нарушители правил парковки
Более 86 тысяч автомобилей, чьи водители проигнорировали знаки, запрещающие остановку и стоянку, попали в поле зрения Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) за первые шесть месяцев этого года. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го число таких эпизодов подросло примерно на два процента.
Рейды и постоянный контроль дают неоднозначную картину. Где-то статистика ухудшилась, а на отдельных территориях, наоборот, заметно улучшилась.
Таких нарушений стало больше в:
- ЮВАО – на 50%
- САО – на 10%
- ЗАО – на 6%
- СВАО – на 3%
Кстати, системная работа инспекторов не сводится к одним лишь рейдам и наказаниям рублём. Параллельно специалисты ведут разъяснительную работу, стараясь достучаться до сознательности автомобилистов. По сути, это попытка повлиять на привычки и культуру вождения в городе.
Снижение числа нарушений зафиксировано в следующих округах:
- ВАО – на 20%
- СЗАО – на 13%
- ЗелАО – на 10%
- ЦАО – на 7%
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– Мы видим, что комплексная работа специалистов МАДИ дает результат. Наша задача – не только фиксировать нарушения, но и формировать культуру ответственного поведения среди водителей. Продолжим работать над тем, чтобы улицы города становились еще более безопасными и удобными для всех участников дорожного движения.
А если сами заметите автомобиль, который стоит с явным нарушением правил, сообщите по номеру МАДИ : +7 (495) 540-76-56.
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