Новый крутой седан BYD по цене Lada официально рассекречен

Представлен обновленный седан BYD Seal 06 2027 с лидаром на крыше

Дизайнеры слегка освежили BYD Seal 06, перекроив передок и чуть подправив рисунок задних фонарей. На крыше седана впервые появился лидар – прямое указание на то, что машина получила продвинутые системы автономного вождения.

Правда, доступен этот «умный» радар, скорее всего, будет не всем. Его оставят для топовых комплектаций, так что покупателям базовых версий на такое оснащение рассчитывать не стоит.

BYD Seal 06 2027

Техническая начинка тоже не осталась без внимания. Гибридный вариант сохранил знакомую связку: проверенный 1,5-литровый бензиновый атмосферник с отдачей в 101 л.с. и электромотор на 238 сил. На чистом электричестве такая модификация по-прежнему проезжает до 155 километров. А общий запас хода, как и прежде, держится в районе двух тысяч километров – тут инженеры ничего менять не стали.

BYD Seal 06 2027

Зато полностью электрическая версия прибавила в мощности. Если в «базе» стоял электродвигатель на 163 лошадиные силы против прежних 150, то топ-исполнение и вовсе удивляет – там отдача достигает 326 л.с. Для сравнения, самый мощный актуальный Seal 06 выдавал только 218 сил. Рост получился довольно ощутимым.

BYD Seal 06 2027

Габариты кузова остались прежними: 4870 мм в длину, 1890 в ширину, 1495 в высоту при колесной базе 2820 мм. Когда состоится официальная премьера новинки, пока не сообщается. Между прочим, актуальный седан продается в Китае по цене от 109 800 юаней – это примерно 1,27 млн рублей. И с учетом всех изменений едва ли новая модель станет заметно дороже.

Ранее «За рулем» уже уже рассказывал о том, как китайские автомобили проявляют себя на длинных дистанциях.

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