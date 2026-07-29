Что надеть за руль, чтобы не спровоцировать ДТП: неожиданный совет эксперта

Дмитрий Попов: Неудобная одежда отвлекает водителя и повышает риск аварии

Удобство водителя – не прихоть, а фактор безопасности. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов подчеркнул: тесная, плохо вентилируемая одежда способна отвлекать от управления и провоцировать ошибки.

«Вся синтетика – не лучший вариант. Голова должна работать, а человеку должно быть комфортно. Ничего не должно чесаться, не должно возникать электростатического напряжения и прочих отвлекающих факторов. Нужно понимать, что, когда мы едем, особенно на дальние расстояния, удобство гораздо важнее красоты», – объяснил специалист.

Особенно критичным выбор одежды становится на трассе. По словам Попова, предпочтение стоит отдавать свободным вещам из натуральных, дышащих тканей, которые не сковывают руки и ноги. Длинные перегоны не прощают даже малейшего дискомфорта.

Эксперт советует убрать лишние слои: дополнительные рубашки и футболки только мешают. Синтетические вещи он и вовсе рекомендует исключить – статические разряды и неприятные ощущения ускоряют мышечную усталость и отвлекают от дороги, создавая аварийные ситуации.

Кстати, о неудобной обуви Попов предупреждал и раньше. Тапки или шлепанцы за рулем опасны тем, что могут соскочить с ноги или попасть под педали. Идеальным вариантом он считает кроссовки: они плотно сидят, не пережимают стопу и хорошо вентилируются.

О других неожиданных лайфхаках из прошлого «За рулем» уже рассказывал.

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